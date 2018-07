Lega | attacco alla giunta Bucci | Non lasciamo gli anziani in balìa dei

Il post di de Magistris : Lega e M5S? è arrivata l'ora del contrattacco : 'L'alternativa politica, morale, sociale, culturale, economica, etica ed umana si costruisce sui territori, con coloro i quali hanno lottato e lottano per i beni comuni, con chi sta con le persone ...

Decreto dignità e voucher - FI prepara l'attacco alla Lega : l'attacco di Silvio Berlusconi al Decreto dignità non concede spazi. Il leader di Forza Italia nella lettera pubblicata dal Corriere si dice 'molto preoccupato' e che con il Decreto Con 'il governo ...

Festival Santarcangelo - attori nudi in piazza : Lega e Fi all'attacco : RIMIN I Non è la prima volta che il Santarcangelo Festival fa discutere per spettacoli secondo qualcuno provocatori o addirittura osceni. Nel 2015 un ballerino che si esibì nudo facendo pipì portò anche a interrogazioni parlamentare. Quest'anno a creare polemiche è 'Multitud',...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Lega - sentenza sui fondi : chiesto incontro a Mattarella. «Attacco alla democrazia» : Siamo di fronte a un grave attacco alla democrazia e alla Costituzione: vogliono mettere fuorigioco per via giudiziaria il primo partito italiano, «chiediamo un incontro al capo dello...

Fondi Lega - Anm : sentenze giudici non sono attacco a democrazia : Roma, 5 lug., askanews, - L'Associazione Nazionale Magistrati interviene nel dibattito seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sul sequestro dei Fondi della Lega: 'Va ribadito con forza che i ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Il sequestro dei fondi è un attacco alla democrazia» : Scontro Carroccio-Csm. Di Maio: «Lo scandalo riguarda Bossi, non Salvini. Ma è una sentenza e va rispettata». Pd: «Grave tirare in ballo il Colle»

SEQUESTRO FONDI Lega - “ATTACCO A DEMOCRAZIA”/ "Solo in Turchia partiti fuorilegge" : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "SEQUESTRO soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:34:00 GMT)

Sequestro fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

Lega - Anm : nessun attacco a democrazia : 23.12 "I magistrati non adottano provvedimenti che costituiscono attacco alla democrazia o alla Costituzione,né perseguono fini politici, ma emettono sentenze in nome del popolo italiano, seguendo regole e principi di diritto di cui danno conto nelle motivazioni". Così il presidente Anm, Minisci,commentando le dichiarazioni della Lega sulla sentenza di Cassazione relativa al sequestro beni. "In un Paese democratico le sentenze si ...

Sequestro fondi Lega - "Attacco a democrazia"/ Per bloccare il denaro non servirà un nuovo provvedimento : Sequestro fondi della Lega 'ovunque siano fino a 49 milioni di euro': Salvini contesta Cassazione e si appella a Mattarella. Csm 'toni inaccetabili'.

Sequestro fondi Lega - “Attacco a democrazia”/ Per bloccare il denaro non servirà un nuovo provvedimento : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "Sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:21:00 GMT)

La Lega dà battaglia sui conti sequestrati : "Attacco alla democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»