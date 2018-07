Lecce | nel mirino un ex Bari

Battiti Live 2018 Lecce : cantanti presenti nella seconda tappa : Battiti Live 2018 Lecce. Il festival itinerante di Radionorba continua con la seconda tappa di quest’anno. Ecco di seguito tutti gli ospiti e artisti che si esibiranno. TUTTO SU #BattitiLive Battiti Live 2018 Lecce: cantanti presenti nella seconda tappa Dopo la prima tappa a Ostuni, Battiti Live 2018 torna per una nuova serata piena di musica e divertimento, questa volta a Lecce. Ormai la città è un appuntamento fisso per la ...

Lazio - Vestergaard nel mirino - Palombi verso il Lecce : Non c'è solo Acerbi nella lista dei possibili sostituti di Stefan de Vrij. Anche Yannick Vestergaard, centrale del Borussia Moenchengladbach, è finito nel mirino della Lazio. Dalla Germania arrivano ...

Acquistavano armi micidiali dalla Polonia - tutto online. C'è anche Lecce nell'operazione Lethal Weapon - : "Operazione Lethal Weapon " Acquistavano armi micidiali per corrispondenza dalla Polonia, eludendo i divieti previsti dalla legge italiana. Attività d'indagine nei confronti di 80 soggetti residenti ...

Lecce : crolla un balcone nella sala ricevimenti - operaio 32enne precipita e muore : Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti “Villa Marchesi”, sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.Continua a leggere

Lecce - crolla un balcone nel cantiere della sala ricevimenti : muore operaio 32enne : Lecce - Tragedia sul lavoro in Salento dove un operaio è morto precipitando da un altezza di circa tre metri mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti 'Villa Marchesi', sulla strada provinciale ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Maltempo : crolli e danni nella notte a Lecce : Alberi sradicati, caduti sulle auto in sosta, pali della luce divelti, cabine elettriche danneggiate, muretti crollati. Sono i danni provocati dal violento fortunale abbattutosi nella notte a Lecce. La zona più colpita quella di via Monteroni e via Pugliese dove la pioggia battente e le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi alcuni dei quali si sono abbattuti sui fili della linea del filobus, spezzandoli. Numerose ...

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Voleva aprire una trattoria nel centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotterranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Ancora un incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Lettera di minacce in greco antico a un consigliere comunale - nuovo caso nel Leccese : Dopo l'episodio ad Acquaviva delle Fonti, dove un assessore ha ricevuto una Lettera di minacce in greco antico, un caso analogo si è verificato a Parabita, nella provincia di Lecce. Questa volta a ricevere un testo scritto in greco antico è il consigliere Alberto Cacciatore: "Cercano di intimidirmi per le battaglie che sto portando avanti contro l'attuale amministrazione comunale".Continua a leggere

I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping : il Torre Rinalda Camping Village di Lecce primo nel 2018 : È il Torre Rinalda Camping Village di Lecce, in Puglia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio/Villaggio per il Glamping nel 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta che offrono ai turisti la possibilità di provare l’originale esperienza del Campeggio di lusso con soddisfazione. La vittoria finale del Torre Rinalda Camping Village nel ...

Lecce - 2 arresti nel clan Coluccia : “Era un ‘organo giurisdizionale’ per problemi tra privati. Match comprati dal Galatina” : Avevano “comprato” alcune partite per permettere alla loro squadra di calcio di conquistare la promozione, gestivano di fatto i servizi all’interno del cimitero e avevano “indirizzato gli interessi del clan anche verso settori nuovi” e apparentemente leciti, come pescherie e uffici per l’attivazione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. E spesso quando qualcuno subiva un furto si rivolgeva ...

Lecce carico - un attaccante di Serie A nel mirino Video : Il campionato di Serie C [Video] volge al termine e per le squadre non impegnate nei tornei play off e play out, si iniziano a fare i conti con il Calciomercato. Ufficialmente, la sessione estiva di calciomercato aprira' i battenti ad inizio luglio, ma quest'anno per la prima volta, finira' molto prima del previsto: il 18 agosto. Dunque, molte societa' sono gia' attente per vagliare varie situazioni e cogliere possibili occasioni. Nelle ultime ...