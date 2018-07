Le pagelle dei vip sui social

Da oggi in radio : le pagelle dei nuovi singoli in uscita oggi - 6 luglio : Il brano però sembra più confinabile a spettacoli teatrali che ad una promozione radio/tv. Tuttavia live Sal potrebbe con questo brano davvero smuovere le piazze. Sei Anthony Di Francesco " Occhi ...

LIVE pagelle Svezia-Svizzera - Mondiali 2018 : sfida equilibrata a caccia dei quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: allo stadio San Pietroburgo alle 16 si affrontano Svezia e Svizzera, una sfida davvero equilibrata che vale il passaggio del turno e un clamoroso quarto di finale. Gli scandinavi, castigatori di Italia prima e Germania poi, non vogliono interrompere il proprio sogno. La qualità degli elvetici potrebbe prevalere, così come la maggior ...

pagelle Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : Neymar trascinante - Willian devastante. Lozano il migliore dei suoi : Prosegue la marcia del Brasile, che vola ai quarti di finale del Mondiale battendo per 2-0 il Messico. A trascinare i verdeoro è stato Neymar, migliore in campo insieme a Willian, che ha messo a ferro e fuoco la difesa messicana. La squadra di Tite conferma ancora una volta la sua qualità, rafforzando lo status di favorita per la vittoria finale. Al Messico non è bastato il solito talento di Lozano. BRASILE (4-2-3-1) Alisson 6 – ...

LIVE pagelle Brasile-Messico - Mondiali 2018 : i verdeoro si affidano a Neymar. Occhio al talento dei messicani : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Brasile-Messico Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Brasile-Messico, ottavi di finale dei Mondiali 2018. I verdeoro sono i principali favoriti per la vittoria finale, più che mai dopo l’eliminazione di Germania e Spagna. La squadra di Tite comincia la seconda fase affrontando il Messico, in un match tutt’altro che scontato. Il Brasile dovrà stare attento, non solo perché è ...

LIVE pagelle Messico-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : la grinta scandinava contro l’estro dei messicani. In palio gli ottavi di finale : Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Messico-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018. Sfida delicatissima all’Ekaterinburg Arena, dove va in scena l’ultima giornata del gruppo F. Messico e Sveziasi giocano la qualificazione. Obiettivo più semplice per i centroamericani, che anche con un pareggio sarebbero certi non solo del passaggio del turno ma anche del primo posto; più complicato, invece, per gli svedesi, che hanno ...

LIVE pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0. La sblocca Mbappè con un gol a porta vuota. Aquino centra l’incrocio dei pali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-PERU Il primo tempo di Francia-Perù si conclude sul punteggio di 1-0 per i transalpini grazie al gol di Mbappè al 33’pt. Dopo un inizio eccellente dei sudamericani, che hanno provato a togliere spazi alla squadra di Deschamps, i vicecampioni europei sono cresciuti sulle giocate di Pogba, Griezmann e Giroud. Mbappè sulle fasce è incontenibile, stesso discorso per il peruviano Advincula che ...

pagelle Russia-Egitto 3-1 - Mondiali 2018; Cheryshev anima dei suoi - Salah ultimo indomito egizio : A San Pietroburgo, si è avviata la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei Mondiali 2018. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito le Pagelle relative alla partita di questa sera, in cui per la Russia ha brillato in modo particolare Cheryshev, autore del gol che ha spaccato in due la partita. Per l’Egitto, Salah è, fino alla fine, l’ultimo ad alzare bandiera bianca. RUSSIA Akinfeev, 6: Per ...

Governo - le pagelle dei look. Conte perfetto - ministre promosse : Cerimonia veloce, sobria, quasi perfetta per il giuramento dei ministri al Quirinale nella mani del Presidente delle Repubblica. Come sempre sobrio, perfetto e abbastanza sorridente con tutti, ...

pagelle Italia-Arabia Saudita : 2-1. L’Italia prima domina con Balotelli e Belotti - poi rischia di subire il pareggio dei sauditi : L’Italia vince 2-1 contro l’Arabia Saudita dopo un amichevole a due facce. Buon primo tempo della squadra del neo CT Roberto Mancini che gioca bene e sblocca il punteggio con un bel destro di Mario Balotelli. Nella ripresa, tra un cambio e l’altro, arriva il raddoppio di Andrea Belotti. A quel punto, perà, gli Azzurri si spengono e regalano (con un clamoroso errore di Davide Zappacosta) il gol ai sauditi che, nel finale, ...

Facebook pagelle dei media / Da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia : Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:34:00 GMT)