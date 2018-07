Le foto del principino Louis al battesimo

“Maleducata”. Elisabetta Canalis massacrata in rete per “colpa” della figlia. La ex velina ha postato questa tenera foto di Skyler Eva ed è stata distrutta all’istante. Le ragioni “choc” : Ha postato una foto dolcissima della sua bimba che riposa e voleva suscitare tenerezza. E invece Elisabetta Canalis si è attirata a sé tantissimo odio da parte delle mamme del web. Ma non era certo questa la reazione che la Canalis si aspettava di ricevere. “Dopo aver sputato, spinto, tirato calci a @niky_epi, parlato con qualcuno che vede solo lei in 2 o 3 lingue diverse, è giunta l’ora del riposo della guerriera” ha scritto la ex velina a ...

Ligabue a Correggio per l’inaugurazione del murales dedicato a Made in Italy (foto) : Ligabue a Correggio dopo i successi di Made in Italy. Il rocker ha deciso di tornare nella sua terra per inaugurare la frazione di murales che il paese ha voluto dedicargli dopo i recenti riconoscimenti ottenuti con la sua più recente espressione cinematografica, andando a modificare il murales già realizzato e inaugurato nel 2015. Le foto del momento sono state condivise dal profilo ufficiale del Comune, che ha voluto immortalare il momento ...

foto - Il punto sui lavori al palazzetto dello sport : Grazie a queste splendide FOTO, siamo in grado di darvi un importante aggiornamento circa i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di Fondo Patti. I lavori, ripartiti i primi giorni di Febbraio dovrebbero essere già in fase conclusiva, visto che secondo l'appalto sono stati stimati 7 mesi di lavori per concludere questa ...

Stadio del Nacional - gli oggetti di CR7 sono conservati come un tesoro. TUTTE LE foto : La prima divisa, le FOTO, le scritture private, ma non solo. Nello Stadio del Nacional, tutto quello che è appartenuto a Cristiano Ronaldo è conservato con molta cura. Ecco le immagini più belle

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [foto] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Laura Torrisi a Castelluccio di Norcia - ma la foto scatena l'ira del web : Una foto di rito nella Piana di Castelluccio di Norcia, uno dei centri più colpiti dallo sciame sismico nel Centro Italia, corredata da una citazione di Eleonora Duse. Con questo post su...

Tour de France – L’omaggio ‘Mondiale’ del Team Sky all’Inghilterra : “It’s coming home” [foto] : Il Team Sky ha omaggiato l’accesso dell’Inghilterra alle semifinali del Mondiale di Russia 2018: anche al Tour de France spunta la scritta ‘It’s coming home’ La passione sportiva dei tifosi inglesi è immensa, ma in questo preciso momento dell’anno i fan d’oltremanica sono costretti a ‘dividersi’ fra più discipline: mentre l’Inghilterra è impegnata ai Mondiali di Russia 2018 ...

Urlo Visconti - gioia italiana al Tour of Austria : il siciliano vince la 2ª tappa e diventa leader della classifica generale - è dominio Bahrain Merida! [foto] : Primo successo stagionale per il siciliano della Bahrain Merida al Tour of Austria Il siciliano Giovanni Visconti della Bahrain Merida ha vinto oggi la seconda tappa del Tour of Austria a Telfes, regolando il gruppo nella volata finale su un traguardo in salita. Dopo tanti secondi posti, è stata la prima vittoria stagionale per Visconti che avrebbe meritato questo successo già al Giro d’Italia e adesso è anche leader della classifica ...

Reggio Calabria - le zone della movida al buio : turisti costretti a girare per strada facendosi luce con i telefonini [foto] : ... adesso il tempo è scaduto , ed attendiamo che gli uffici preposti si attivano per risolvere le varie criticità, al punto in cui siamo è necessaria una qualità politica amministrativa di livello, per ...

Milano - incendio in un deposito rifiuti ingombranti dell’Amsa. foto : Milano, incendio in un deposito rifiuti ingombranti dell’Amsa. FOTO Le fiamme si sono sviluppate in via Lombardi, alla periferia nord ovest della città. Non ci sono stati feriti, ma si è sviluppata una nube di fumo che ha richiesto l'intervento dell'Arpa per monitorare la qualità dell'aria. FOTOGALLERY Parole ...

La foto di lui con l'immagine della moglie al commuove il web - Giuseppe : 'La porto sempre con me per sentirmi meno solo' : La foto di lui in riva al mare di Gaeta con a fianco l'immagine della moglie aveva fatto il giro del web e aveva commosso moltissime persone. Dopo qualche giorno è emersa la verità sulla storia di ...

Inaugura la mostra fotografica "Interpretazioni del Fuoco" per la XI edizione del Teatro del Fuoco : ...unica di scatti per emozionare i visitatori e per far conoscere la ricchezza delle identità locali e la varietà del patrimonio culturale del circuito arabo-normanno che anticipa gli spettacoli del ...

Pd - il gelo dell’ex premier Gentiloni : «Matteo imbarazzante» foto |Video : All’assemblea del partito l’ex segretario attacca (senza nominarlo) il suo successore a Palazzo Chigi. Durissima la reazione dietro le quinte

Dopo Ellen Pompeo anche Jason George di Grey’s Anatomy e Station 19 in Italia - entusiasta del Lago di Garda (foto e video) : Se un mese fa Ellen Pompeo aveva scelto Firenze, l'attore Jason George di Grey's Anatomy e Station 19 ha preferito il Lago di Garda come meta Italiana per le sue vacanze. L'interprete di Ben Warren in ben due produzioni ShondaLand, con un personaggio che fa da raccordo tra lo storico medical drama e il suo spin-off sui pompieri di Seattle, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sul maggiore Lago Italiano, come testimoniano le sue foto e i ...