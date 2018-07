Le Fiction Rai 2018 2019 | in TV a partire dal prossimo autunno

Il mondo sulle spalle - nuova Fiction con Beppe Fiorello su Rai1 : Beppe Fiorello torna su Rai 1 nella fiction “Il mondo sulle spalle”: ecco anticipazioni, trama e cast della serie ispirata alla storia di Enzo Muscia nuova serie televisiva in arrivo su Rai 1 con protagonista Beppe Fiorello. “Il mondo sulle spalle” è il titolo del film per tv ispirato alla storia di Enzo Muscia. Ecco tutte le anticipazioni: trama e cast. Il mondo sulle spalle, film tv su Rai 1 Un nuovo progetto televisivo ...

Il Nome della Rosa - la Fiction in arrivo sulla Rai quest’autunno : Le otto puntate che compongono la fiction Il Nome della Rosa verranno trasmesse quest'autunno in quattro serate sulla Rai

La vita promessa e Luisa Ranieri aprono la nuova stagione di Rai1 : tutti i dettagli sulla Fiction in onda a settembre : La Rai ha ormai annunciato le serie tv in arrivo nella sua prossima stagione e, nel corso delle ultime ore, stanno venendo a galla anche le date ufficiali del loro inizio. Tra queste c'è la nuova La vita promessa che, di fatto, aprirà la nuova stagione telefilmica della rete ammiraglia Rai con il racconto di una famiglia siciliana emigrata nell'America del proibizionismo e della crisi del 1929. Un grande romanzo popolare, così la televisione ...

Pezzi Unici - a Prato il set della Fiction di Rai 1 in arrivo nel 2019 : Sono attualmente in corso a Prato le riprese di Pezzi Unici, la fiction di Cinzia Th Torrini in sei puntate che arriverà su Rai 1 nel 2019

Fiction/I Medici 2 - L'Amica Geniale e Il Nome della Rosa : le produzioni internazionali

Fiction Rai 2018/2019 : tutte le serie in onda nella prossima stagione : Rai Fiction La stagione seriale 2018/2019 si preannuncia molto ricca per la Rai. I telespettatori ritroveranno molti titoli e volti noti, con nuove stagioni di successi già consolidati, ma non mancheranno le novità. Ecco l’offerta completa di Rai Fiction per la prossima stagione tv, suddivisa per rete nonché per tipologia (lunga e media serialità, serie evento, miniserie e tv movie). Rai 1 – Lunga e Media Serialità UN PASSO DAL CIELO ...

Lino Guanciale fa il tris : nel 2018/19 tre nuove Fiction Rai : Lino Guanciale re delle fiction nella stagione 2018/2019 Ieri, 27 giugno 2018, sono stati presentati a Milano i palinsensti Rai per la stagione 2018/2019 e, oltre ai programmi di intrattenimento e informazione, sono state annunciate anche le fiction che andranno in onda in autunno e in primavera. Tra le novità “Nero a metà” con Claudio Amendola, “La vita promessa” con Luisa Ranieri, “L’amica geniale”, ...

Rai : Gassman - Amendola e Proietti star delle Fiction autunnali (3) : (AdnKronos) – Altra epoca, il dopoguerra a Napoli, per ‘L’amica geniale’, una grande coproduzione Hbo-Rai, tratta dai best-seller di Elena Ferrante. L’autrice firma anche le sceneggiature con Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo che ne è anche regista. Al debutto, in autunno, anche un’altra grande coproduzione internazionale, con Amc e Tele München, ‘Il nome della rosa’ di Umberto ...

Rai : Gassman - Amendola e Proietti star delle Fiction autunnali : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Gigi Proietti, Alessandro Gassman e Claudio Amendola. Luisa Ranieri, Vanessa Incontrada, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Sono solo alcuni dei nomi protagonisti delle fiction che animeranno i palinsesti autunnali della Rai. Grandi interpreti, diretti da registi d’eccellenza, in un percorso che sempre più interseca cinema e fiction. Per gli amanti del genere poliziesco, due i titoli da segnare: ...

Fiction al centro della programmazione

Palinsesti Rai autunno 2018 : le Fiction che vedremo : Presentati oggi i Palinsesti Rai 2018/2019: la presentazione di quello che vedremo nella prossima stagione televisiva è avvenuta oggi intorno alle ore 12 in Via Mecenate a Milano. Il discorso introduttivo del Direttore Generale Mario Orfeo Ad aprire la manifestazione il Direttore Generale Rai Mario Orfeo, emozionato e palesemente soddisfatto ha dichiarato che la Rai è la televisione più vista in assoluto: sono i numeri che parlano e quindi i ...

Rai - l'autunno caldo delle Fiction : le novità 'L'amica geniale' e 'Il nome della rosa' - TV/Radio - Spettacoli : Serie evento, eroi letterari e coproduzioni internazionali che portano i titoli di Rai fiction in giro per il mondo. Parola d'ordine per il direttore Tinny Andreatta , 'qualità', declinata in tutti i ...