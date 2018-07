Le coppie di Temptation Island 2018 che si sono lasciate

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2018 lunedì 16 luglio - le coppie messe a dura prova : Le Anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2018 vengono direttamente dal filmato mandato in onda su Canale 5: Raffaela è disperata per Andrea che sembra sempre più vicino a Teresa. Non sappiamo se tutti la ricordate ma noi sì: lei è la Teresa Langella di Uomini e Donne, una corteggiatrice che andò nel programma quando era appena 18enne e che fece molto parlare per la sua avvenenza. Poi si fece strada nel mondo dello spettacolo ...

Un PERDONO inaspettato e coppie scoppiate nell'ULTIMA PUNTATA di Temptation Island 2018 : L'ultima PUNTATA di Temptation Island andrà in onda mercoledì 1 agosto e ci dirà quello che finalmente aspettavamo tutti da tempo: Raffaela e Andrea stanno ancora insieme? Lara e Michael che hanno fatto poi? E cos'è successo a Gianpaolo e Martina? Le tre coppie hanno fatto discutere davvero tutti i social network e ci hanno regalato trash a palate, forse troppo anche per noi che amiamo questo genere di trasmissioni. Qualche anticipazione sulle ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e coppie : arriva il falò! Andrew bacia Martina - Gianpaolo tradito : TEMPTATION ISLAND 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 00:20:00 GMT)

Temptation Island - doppio appuntamento per il finale di stagione : falò della verità per le coppie in gara. Ecco le anticipazioni : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di questa settimana: il primo lunedì 30 luglio e poi l’ultima, attesissima, puntata mercoledì 1° agosto, sempre in prima serata. Il finale di questa quinta stagione è più che mai carico di sorprese: nulla è ancora deciso. Nella quarta puntata, in onda questa sera, una ...

Temptation Island 2018 / News sulle coppie : foto - vacanza da single per Martina - Raffaela e Giada? : Temptation Island 2018, anticipazioni quarta puntata. Francesco come Riccardo Guarnieri: grazie al programma arriva un'importante svolta personale(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Temptation Island - doppio appuntamento. Anticipazioni : week end da sogno con i single e falò della verita per le coppie rimaste in gara : Ultime due puntate imperdibili e piene di colpi di scena per ' Temptation Island ', il programma leader negli ascolti condotto da Filippo Bisciglia . Eccezionalmente saranno due gli appuntamenti di ...

