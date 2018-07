Le alluvioni in Giappone e qualche lezione per la burocrazia italiana

Giappone - 126 morti nelle alluvioni : migliaia di sfollati/ Ultime notizie video : Abe rinvia trattato con Ue : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Giappone - 112 morti per le alluvioni : premier Abe annulla viaggio : Giappone, 112 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio Giappone, 112 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio Continua a leggere L'articolo Giappone, 112 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio proviene da NewsGo.

Giappone - almeno 100 morti per le alluvioni : premier Abe annulla viaggio : Giappone, almeno 100 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio Giappone, almeno 100 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio Continua a leggere L'articolo Giappone, almeno 100 morti per le alluvioni: premier Abe annulla viaggio proviene da NewsGo.

Giappone - emergenza alluvioni : 100 morti e 30mila sfollati : E' pesante il bilancio delle alluvioni causate dalle piogge degli ultimi giorni: almeno 100 i morti accertati, anche se ci sono ancora numerosi dispersi. Trentamila gli sfollati e collegamenti ferroviari che rischiano di restare fuori uso per mesi.Continua a leggere

Giappone - emergenza alluvioni : 100 morti e 30mila sfollati : Giappone, emergenza alluvioni: 100 morti e 30mila sfollati E’ pesante il bilancio delle alluvioni causate dalle piogge degli ultimi giorni: almeno 100 i morti accertati, anche se ci sono ancora numerosi dispersi. Trentamila gli sfollati e collegamenti ferroviari che rischiano di restare fuori uso per mesi.Continua a leggere E’ pesante il bilancio delle alluvioni causate […] L'articolo Giappone, emergenza alluvioni: 100 morti e ...

alluvioni in Giappone - oltre 100 morti : Tokyo - Sono oltre 100 le vittime delle Alluvioni in Giappone . Lo ha riferito il governo. Le piogge hanno sommerso interi villaggi, costringendo gli abitanti a cercare rifugio sui tetti delle ...