Lazio | “avvicendamento” in attacco | le mosse del ds Tare

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018)sempre attiva sul mercato con il dsche non si sta fermando un attimo alla ricerca di soluzioni utili al rafforzamento della rosa Lasta lavorando sul mercato per modificare il pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore potrebbe infatti esserci un avvicendamento nel reparto d’, con Nani che lascerà il club per tornare al Valencia e successivamente tornare allo Sporting de Portugal. Laha deciso di non tenil riscatto del calciatore portoghese, nè di prolungare il prestito. Dunque Nani ai saluti, mentre in entrata resta vivissima la pista che porta a Borini del Milan, il quale però per sposare il progetto laziale dovrebbe limare il proprio ingaggio attualmente di 2,5 milioni di euro.L'articolo, “avvicendamento” in: ledel dsSPORTFAIR.