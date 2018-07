Lavoro : Di Maio - confronto su voucher ma no sfruttamento : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Se si vogliono reintrodurre i voucher per sfruttare la gente il M5s voterà contro. Se si reintroduco i voucher per specifiche mansioni e non per sfruttare i lavoratori allora ne possiamo parlare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su la7. L'articolo Lavoro: Di Maio, confronto su voucher ma no sfruttamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Ilva : Di Maio sfida Arcelor : 'Cambi su ambiente e Lavoro' : Sull'Ilva, i piani ambientali e occupazionali presentati da Arcelor Mittal "non sono soddisfacenti. Ci aspettiamo proposte migliorative, fortemente migliorative". Così il ministro dello Sviluppo ...

Ilva : Apa (Uilm) - Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – miglioramenti più stringenti sul piano ambientale anche con nuove tecnologie e miglioramenti sul piano occupazionale. E’ quanto chiede il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Mittal. A riferirlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, al termine dell’incontro al Mise sulla vertenza Ilva. “Nell’incontro odierno al Mise il Ministro Di Maio ha ...

Ilva : Apa (Uilm) - Di Maio chiede a Mittal miglioramenti su ambiente e Lavoro (2) : (AdnKronos) – “Sul piano industriale – dice Apa – non ci si può proporre una crescita dei volumi e minore occupazione, questi sono stati gli elementi fondamentali che non ci hanno consentito di fare l’intesa con Mittal. Per questo abbiamo sollecitato il Governo di accelerare le condizioni che lo stesso deve porre a Mittal in quanto le tempistiche non sono ininfluenti, noi ci auspichiamo che entro luglio ci sia la ...

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e ...

Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del Lavoro insiste su pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il Lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Di Maio : "Al Lavoro per reddito cittadinanza entro l'anno" : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia". VITALIZI - "...

Di Maio : Lavoro stabile che costi meno : 22.47 "Se dobbiamo creare lavoro vero deve essere lavoro stabile, altrimenti diventa sfruttamento perché i contratti che si rinnovano a due giorni stanno creando un calvario per i giovani perché non riescono a farsi una famiglia". Così il ministro del lavoro Di Maio. "Il passo successivo -aggiunge- è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlo anche nel Dl Dignità in Parlamento. Voglio farlo costare meno, in modo ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl Dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Luigi Di Maio : che cosa si aspettano i giovani da un ministro del Lavoro trentenne? : Dal 1° giugno 2018 l’Italia ha un ministro del lavoro molto giovane, 32 anni compiuti il 6 luglio 2018. Un’occasione preziosa per un Paese che quando accosta le parole «lavorare» e «giovani», tende a non formare frasi felici. Per passare dalle parole ai numeri, l’Istat informa che ad aprile 2018 il tasso di disoccupazione si è attestato al 33,1% per la fascia di età 15-24, al 16,5% per quella 25-34. Percentuali che non inducono a stappare ...

Lavoro - Di Maio : “Potenzieremo i centri per l’impiego. Primi 30 giorni di governo? Fatto cose che sembravano impossibili” : “Ho detto a tutti gli assessori regionali che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l’impiego. Noi come governo ci metteremo più soldi, ma prima di tutto loro ci devono dire, Regione per Regione, cosa non sta funzionando, perché non voglio sprecare soldi”. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali al ...