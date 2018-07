Lavorare stanca | quando | come e perché

gqitalia

: non voglio andare a lavorare domani lascio tutto e mi dò al porno basta sono stanca - forseserena : non voglio andare a lavorare domani lascio tutto e mi dò al porno basta sono stanca - _Iamalsoawe_ : E i miei insistono sul fattore età, mi manda in bestia! Alzarsi all'alba e lavorare tutto il giorno stanca chiunque… - fl5_334flautoma : Lavorare stanca! -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nessuno tra i lettori di questo articolo può avere vissuto l’esperienza di raccoglitore di caucciù in Congo per gli interessi del sanguinario Leopoldo II re del Belgio e, tantomeno, ha sperimentato la fatica di costruire una piramide nell’Egitto dei Faraoni. Sono periodi storici ormai lontani, eppure il lavoro e ancora di più la sua mancanzano. Nel caso degli esempi paradossali sopra citati e in situazioni simili la mancanza di libertà e gli orari massacranti hanno reso la vita di miliardi di persone un vero inferno eliminando del tutto la linea di demarcazione tra tempo libero e lavoro. Una linea che solo un lavoro significativo e appagante può superare senza lasciare apparentemente fatica. Una condizione che solo una minoranza di persone possono permettersi o sanno conquistarsi.non si riesce a dare un senso alla propria azionequalcuno ce lo ...