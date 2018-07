Latte artificiale | la denuncia dei genitori inglesi | “Fa star male i bimbi”

meteoweb.eu

Scommettiamo che da qui a X anni troveremo orde di imbecilli pro-latte-artificiale che diranno "lo dice lascienza"? Allattamento al seno Trump contro Oms- NYT: "Pressioni dalle lobby di latte artificiale sul Presidente"

(Di lunedì 9 luglio 2018) La multinazionale Danone sta investigando sulle lamentele ricevute in Gran Bretagna da centinaia di, che affermano che dopo un cambiamento della formulazione di alcune versioni delAptamil i propri bambini si sono sentiti. “Abbiamo ascoltato le segnalazioni deisulle ultime formulazioni che sono state introdotte in alcune delle nostre formule di– scrive Aptamil Uk sul proprio profilo Facebook -. Sebbene molti di questi siano passati alla nuova versione tranquillamente siamo veramente dispiaciuti di sentire che alcune persone hanno avuto problemi”. Le prime indagini sulla sicurezza hanno escluso contaminazioni, riporta il sito della Bbc, ma l’azienda sta continuando a investigare sui problemi segnalati. “Ha un odore diverso – afferma ad esempio Rosie Menzes, una mamma – come quello del ...