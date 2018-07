Lasciare la propria casa per un futuro migliore | Agus Morales racconta l’esodo dei

fanpage

: Ho scritto due parole su 'Non siamo rifugiati' di Morales (@Einaudieditore): 'Restare umani non dovrebbe essere una… - mrjones1981 : Ho scritto due parole su 'Non siamo rifugiati' di Morales (@Einaudieditore): 'Restare umani non dovrebbe essere una… - LadyElizabeth93 : Sembra che la gente lo faccia apposta a lasciare la propria macchina sui posti del mercato. Poi si incazza pure se… - partecipativo : Anniversario di fidanzamento: che cosa posso regalare?: Ecco alcune piccole idee romantiche per lasciare a bocca ap… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Se è vero che un grande libro riesce a scuotere e anel lettore qualcosa che prima non aveva "Non siamo rifugiati" (EInaudi) lo è. Il giornalista spagnoloporta il lettore in giro per il mondo, alla ricerca dei motivi per cui milioni di persone lasciano le proprie case, rischiando la vita, per il sogno di un