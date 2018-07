La vittoria più bella quella in casa loro | ma quante polemiche

F1 – Silverstone si tinge di rosso con la vittoria di Vettel : le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna : A Silverstone è festa Ferrari, Vettel trionfa nel Gp di Gran Bretagna battendo Hamilton a casa sua Il decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Silverstone ha visto vincere Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha battuto a casa sua Lewis Hamilton. Scorri la gallery per vedere le IMMAGINI più belle del Gp di Gran Bretagna. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo F1 – Silverstone si tinge ...

Fabbiano : "Con Wawrinka la vittoria più importante della mia carriera" : WIMBLEDON Il tabellone maschile Due ore e 28 minuti ieri, ma solo 12 minuti al giovedì. Il tutto per portarsi a casa il prestigioso scalpo di Stanislas Wawrinka e volare per la prima volta in carriera,...

Figlia e vittoria dell’Inghilterra in un solo colpo : Delph vive le ore più incredibili della sua vita e torna in Russia - le sue parole : Fabian Delph ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra per assistere alla nascita della sua terzogenita, ora il calciatore esprime tutta la sua felicità sui social e torna in Russia Fabian Delph, calciatore dell’Inghilterra, ha dovuto rinunciare all’ottavo di finale della sua Nazionale per una ragione ben più importante. Il centrocampista è tornato infatti in Patria per assistere alla nascita di sua Figlia. Proprio mentre ...

Russia 2018 - Fazio : 'Argentina più sicura dopo la vittoria con la Nigeria' : 'dopo la vittoria contro la Nigeria abbiamo acquistato sicurezza. Sappiamo che nella nostra squadra ci sono ottimi giocatori e dobbiamo approfittarne'. Così il difensore dell'Argentina, Federico Fazio,...

L'Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con una vittoria contro l'Egitto : le IMMAGINI più belle del match : L'Arabia Saudita conclude la sua avventura ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria sull'Egitto Si concludono con una vittoria i Mondiali di Russia 2018 della Arabia Saudita. Il match valido per il terzo turno della fase a gironi tra la squadra di Salah e quella di Al-Sahlawi è termina con il risultato di 2-1.

MICHELE ZARRILLO/ Riuscirà ad accompagnare i Jalisse alla prima vittoria? (Ora o mai più) : MICHELE ZARRILLO guida i Jalisse nella conquista del titolo durante la terza puntata di 'Ora o mai più': il litigio con il padre di Lisa al termine della registrazione.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:06:00 GMT)

Ora o mai più - Lisa a Blogo : "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" : Lisa è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1, attualmente in onda, condotto da Amadeus.La cantante di origini calabrese, conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua canzone Sempre, ha vinto le prime due puntate di Ora o mai più.

Jorge Lorenzo - GP Catalogna 2018 : “Questa è la Ducati più completa della storia! Che vittoria” : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018 e ha così conquistato il secondo successo consecutivo nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto con autorevolezza al Montmelò, dominando dopo una partenza complicata dalla pole position. Il pilota della Ducati ha trionfato dopo la festa del Mugello e si conferma come il pilota più in forma del momento. Queste le dichiarazioni che Jorge Lorenzo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho ...

Irama dopo la vittoria ad Amici : «In ogni esibizione porto dentro di me mia nonna che non c'è più» : dopo il trionfo ad Amici, Irama parla sul prossimo numero in edicola di Spy, della sua esperienza al Talent di Canale 5. il cantante trionfatore del talent show 'Amici 17': Irama, nome d'arte di ...

Ora o mai più - Bertè contro i Jalisse : “vittoria di Sanremo immeritata” : Loredana Bertè stronca i Jalisse sulla vittoria di Sanremo a Ora o mai più Venerdì 8 giugno è iniziato Ora o mai più, il nuovo talent show del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, condotto da Amadeus. Una grande occasione offerta a otto cantanti che dopo l’enorme successo sono caduti nell’oblio e adesso avranno la possibilità di tornare alla ribalta. Molti di loro hanno vinto il Festival di Sanremo, altri invece hanno ...

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Diretta e cantanti - Bertè contro i Jalisse : "vittoria immeritata" (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:04:00 GMT)

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia recide i tulipani - vittoria memorabile sull’Olanda! La bestia nera non c’è più - si sogna la Final Six : Abbiamo potato i tulipani, abbiamo sfatato il tabù, abbiamo ucciso il fantasma, la bestia nera non c’è più. L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 (18-25; 25-23; 19-25; 25-15; 15-8) dopo oltre due ore di battaglia campale nella bolgia di Rotterdam: le azzurre hanno battuto le vicecampionesse d’Europa di fronte al proprio pubblico e rimangono in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di ...

MotoGP - Marc Marquez : “Curioso festeggiare più la caduta di un pilota che la vittoria di un altro” : Il tema è sempre lo stesso: tifo o non tifo. Al Mugello, nel corso del GP d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Marc Marquez non ha portato a casa punti, in compenso i fischi nei suoi confronti non sono mancati. In questo senso, quando lo spagnolo, in lotta per la vittoria, è scivolato alla curva 10, i festeggiamenti sono stati diversi ed hanno colpito l’attenzione del campione del mondo in carica. “Mi ...

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...