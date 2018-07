La ruotata di Kimi a Lewis? Deliberata Arrivabene | Vergogna | imparino a

ilgiornale

: @MotoriNoLimits Verstappen che sorpassa Kimi grazie a una ruotata in Austria invece tutto a posto! - dcammarano : @MotoriNoLimits Verstappen che sorpassa Kimi grazie a una ruotata in Austria invece tutto a posto! - enrico_pirina : RT @EspNitalia: @enrico_pirina @beppe9346 Le ricordo bene: 0 penalità Max nel precedente gp, ruotata a Kimi: niente penalità. - EspNitalia : @enrico_pirina @beppe9346 Le ricordo bene: 0 penalità Max nel precedente gp, ruotata a Kimi: niente penalità. -

(Di lunedì 9 luglio 2018) "Qui a casa loro". Vettel non sta nella pelle: "Vincere a Silverstone è un sogno. Anche se la safety car ha reso tutto più complicato, è stata una bellissima battaglia. Il sorpasso su Valtteri? Non è stato semplice. Credo di averlo sorpreso passandolo in un punto in cui non ero nemmeno sicuro di completare la curva. Il dolore al collo? È guarito, forse per l'adrenalina, non so". Umori opposti in casa Mercedes, doveHamilton, scattato malissimo dalla pole, è andato in testacoda per colpa dell'altro ferrarista,Raikkonen. Scocciato per l'accaduto, l'inglese non ha stretto la mano del finlandese: "Il problema è stata la partenza? No, la Ferrari che mi ha colpito". E aggiunge: "Anche se ero ultimo, non ho mollato e non lo farò mai". Terzo alle spalle di Seb e, e sul podio come in Austria,fa mea culpa sul contatto di gara: "Ho avuto un bloccaggio e ho finito per ...