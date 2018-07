La regina Elisabetta e il principe Filippo assenti al battesimo del principino Louis

MEGHAN MARKLE E HARRY/ Senza la regina Elisabetta - tornano affettuosi in pubblico : MEGHAN MARKLE e il Principe HARRY tornano ad essere affettuosi in pubblico Senza la Regina Elisabetta mentre si preparano al Battesimo del Principe Louis.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:02:00 GMT)

MEGHAN MARKLE/ Nuova gaffe con la regina Elisabetta : tende la mano al Principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

Genova - sindaco : "La regina Elisabetta ci deve 247 anni di affitto della bandiera" : I reali inglesi nel medioevo chiesero in affitto la croce rossa di San Giorgio in campo bianco della Repubblica marinara, da includere nella Union Jack

“Pronti”. La salute di Elisabetta preoccupa : la decisione che fa venire i brividi. Cosa sta succedendo alla regina e nel palazzo reale : C’è molta preoccupazione nel Regno Unito per la salute della sovrana. È notizia freschissima quella diffusa dal Times, secondo cui i ministri inglesi avrebbero ripassato il protocollo ufficiale, il cosiddetto London Bridge, per preparare il Paese ai dieci giorni di lutto nazionale, in caso di morte della regina. Un provvedimento scattato dopo le ultime vicende che hanno visto Elisabetta II, 92 anni compiuti il 21 aprile scorso, ...

Meghan Markle - la nuova gaffe/ Gambe accavallate in maniera sexy : la regina Elisabetta si arrabbia : Meghan Markle, la nuova gaffe della duchessa fa impazzire tutti: Gambe accavallate in maniera sexy, la regina Elisabetta si arrabbia ma lei rientra nel protocollo.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:43:00 GMT)

Il prossimo anno la regina Elisabetta non potrà affacciarsi dal balcone per il Trooping The Colour : Ogni anno la Regina Elisabetta II festeggia il compleanno affacciandosi dal balcone di Buckingham Palace, per salutare il Trooping the Colour, la parata militare dei reggimenti britannici. Una tradizione che secondo il Daily Mail potrebbe interrompersi nel 2019, a causa dei lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno il palazzo reale da qui ai prossimi dieci anni.I lavori interesseranno l'intera East Wing, costeranno in tutto 369 milioni di ...

MEGHAN MARKLE/ Dalla gaffe con la regina Elisabetta a star da copiare : Angelina Jolie imita il suo look : MEGHAN MARKLE sempre più protagonista in Inghilterra: dopo la gaffe con la Regina Elisabetta, diventa la diva da imitare per il look sempre impeccabile. Anche Angelina Jolie s'ispira a lei.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:26:00 GMT)

Ansia per la regina Elisabetta : «È giù di corda» - annullata la partecipazione a un evento : Ansia per le condizioni di salute della regina Elisabetta che non parteciperà all'evento pubblico previsto stamani a Londra nella Cattedrale di St Paul. Lo ha annunciato Buckingham Palace,...

"Elisabetta è giù di corda" : la regina annulla improvvisamente i suoi impegni : La regina Elisabetta sarebbe "giù di corda". A riferirlo è una nota diffusa da Buckingham Palace, in cui si spiega che la 92enne monarca è stata costretta a cancellare un'apparizione pubblica presso la Cattedrale di St. Paul."Queen Elizabeth is feeling under the weather", dice la fonte reale specificando che la regina non avrebbe presenziato al 200esimo annivesario dell'Order of Saint Michael and Saint George, ordine ...

MEGHAN MARKLE/ Star a Buckingham Palace e compagna inseparabile di Harry e della regina Elisabetta : MEGHAN MARKLE sempre più Star a Buckingham Palace: la Duchessa del Sussex inseparabile dal Principe Harry e dalla Regina Elisabetta agli eventi pubblici. MEGHAN MARKLE è sempre più la protagonista indiscussa di Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry, dallo scorso 19 maggio, continua a rubare la scena a Kate Middleton conquistando non solo l’affetto dei sudditi inglesi, ma anche della Regina Elisabetta.

La regina Elisabetta incontrerà Trump (e potrebbe succedere di tutto) : La regina Elisabetta II incontrerà Donald Trump il mese prossimo, durante la sua visita in Gran Bretagna. Robert Wood Johnson, l’ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, in un’intervista a Sky News ha confermato il faccia a faccia, che è previsto per il 13 luglio: «Sì, incontrare Sua Maestà è la cosa più importante, perché lei è il Capo dello stato». Quella che sarà la prima visita di Trump in Gran Bretagna, da quando, nel 2016, è ...

Chi è Zara Phillips Tindall - la nipote ribelle della regina Elisabetta : Bionda, bella e ribelle: Zara Phillips Tindall è la nipote della Regina Elisabetta, amatissima dai sudditi britannici per il suo stile di vita disinvolto e il suo carattere libero. Figlia della principessa Anna e del capitano Mark Phillips è sedicesima in linea di successione al trono. Nonostante ciò non ha nessun titolo reale per volere dei genitori, che hanno scelto di concedere a lei e al fratello Peter la massima libertà, senza dover seguire ...

“È nata!”. La famiglia reale cresce : a Buckingham Palace c’è una nuova royal baby. La regina Elisabetta si prepara a presentarla al mondo intero. E chi se lo aspettava : Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, la nuova cuginetta che tutti chiamano la nuova “royal baby”. cresce, insomma la famiglia reale ultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da Buckingham Palace. La reale d’Inghilterra, figlia della ...

Il regalo speciale della regina Elisabetta a Meghan Markle : Un paio di orecchini di perle e diamanti: è questo il regalo speciale che la Regina Elisabetta ha deciso di fare a Meghan Markle. L’intesa fra la neo Duchessa di Sussex e la Sovrana si rafforza ogni giorno di più e non sfugge ai più attenti osservatori. Sembra proprio che l’attrice americana sia riuscita a fare breccia nel cuore della nonna di Harry e William, così tanto da spingerla a fare gesti che non aveva mai riservato a nessun ...