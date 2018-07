La presentazione di Buffon al Paris Saint-Germain | in diretta

GIGI BUFFON AL PSG/ presentazione in diretta : la concorrenza di Aréola e Trapp : GIGI BUFFON, Presentazione in diretta: info streaming video e tv, lunedì 9 luglio il Psg svela ufficialmente alla stampa il suo nuovo portiere, che arriva dopo 17 anni con la Juventus(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Calciomercato - Buffon supera le visite mediche al Psg. Poi la firma. Lunedì alle 15 la presentazione : Gigi Buffon ha superato le visite mediche con il Paris Saint-Germain, lo riferisce RMC sport. I controlli di rito sono stati effettuati a Parigi, all'ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. Ora è attesa la firma per l'ex portiere della Juventus che si è recato nella sede del Psg, club ...

Buffon-Psg : oggi visite e lunedì la presentazione. Sarà uno show : Tour Eiffel illuminata : Fervono i preparativi al Parco dei Principi: il 9 luglio, anniversario della Coppa del Mondo italiana, l'annuncio del portiere

