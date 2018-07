La preoccupazione di Mario Draghi per i dazi | Tempi incerti | solo un' Europa unità

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) "In questidi aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'resti unita". Davanti al Parlamento europeo, dove ha svolto un'audizione, è il presidente della Bce,, ad avvertire sui rischi che corre l'a causa deie del ritorno delle politiche protezionistiche. La ricetta diè un'più unita: "Per sostenere la fiducia e continuare l'espansione economica, abbiamo bisogno di ulteriore convergenza e integrazione tra gli Stati membri dell'area dell'euro", ha sottolineato.I rischi al ribasso per le prospettive di crescita "riguardano principalmente la minaccia di un maggiore protezionismo: un'Unione europea forte e unita può aiutare a cogliere i benefici dell'apertura economica proteggendo al tempo stesso i suoi cittadini contro una globalizzazione incontrollata", ha insistito il presidente ...