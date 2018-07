La più bella vittoria di Putin a Russia 2018? La sconfitta con la Croazia

La vittoria più bella quella "in casa loro" - ma quante polemiche : "Grazie ragazzi abbiamo vinto a casa loro!" così ha detto Sebastian Vettel nel team radio dopo la strepitosa vittoria nel Gp di Gran Bretagna.Che gara incredibile da parte di tutti i grandi protagonisti di questo avvincente mondiale: partenza fulminante di Vettel e Bottas sul lato sporco della pista che sfilano Hamilton che patina troppo al rilascio della frizione.In curva tre un Kimi aggressivo come non mai colpisce il campione inglese ...

“Isabella è volata in cielo”. La notizia che nessuno voleva : il papà racconta tutto. Avrebbe compiuto tra poco 18 anni - ma non è riuscita ad arrivare a quel traguardo : La vita stroncata nei suoi anni più belli, a pochi passi dal traguardo che ogni ragazzo aspetta con il più grande degli entusiasmi: i 18 anni. Sarebbe diventata maggiorenne il 25 agosto, ma quel traguardo non è riuscita a tagliarlo. Isabella Annese si è spenta venerdì al policlinico di Padova. A stroncarla, le complicazioni sopravvenute dopo l’ennesimo intervento chirurgico cui si era sottoposta nel corso della sua breve esistenza, ...

VIDEO F1 - Highlights Gran Bretagna 2018 : la gara più bella dell’anno! Show incredibile - vince Vettel con un sorpasso antologico : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno Show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del ...

L’Italia più bella raccontata da Carlo Vanzina - quella che non avremo più : Carlo Vanzina è morto questa mattina a Roma, aveva sessantasette anni e li ha passati tutti a far cinema, da attore e regista e produttore, sin da quando era ragazzino, per via di suo padre Steno e di Monicelli, con il quale lavorò a "Brancaleone alle crociate" e che lo maltrattava e temprava ("mi f

Sergio Endrigo/ Le canzoni più belle dell'artista scomparso nel 2005 (Una serata Bella… senza fine) : Questa sera, domenica 8 luglio, su Rete 4 va in onda "Una serata Bella... senza fine": dedicata alla grande musica di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:27:00 GMT)

Marcella Bella/ Dopo "Ora o mai" più torna a cantare in tv (Una serata Bella… senza fine) : Questa sera, domenica 8 luglio, su Rete 4 va in onda "Una serata Bella... senza fine" dedicata alle canzoni più belle di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. Immancabile Marcella Bella.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:02:00 GMT)

A Firenze l'arena di cinema estivo più bella del mondo : negli Uffizi : A partire dal 2019, l'offerta di spettacoli dal vivo sarà infatti estesa anche a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli e verrà proposta non solo nel periodo estivo. Valentina Silvestrini www.

Sampdoria annuncia Jankto 'Indosserò la maglia più bella del mondo' : GENOVA - Porta la firma della Sampdoria il colpo di mercato di giornata: dall'Udinese arriva infatti in prestito, con obbligo di riscatto, il centrocampista ceco Jakub Jankto, nato a Praga il 19 ...

Castelluccio di Norcia - è la fioritura più bella degli ultimi 10 anni : Un trionfo di colori, profumi e natura. A Castelluccio di Norcia, dicono i locali, si assiste alla fioritura bella degli ultimi 10 anni. Il rosso dei papaveri, il blu dei fiordalisi, l'azzurrino della ...

A Castelluccio fioritura più bella : ANSA, - NORCIA, PERUGIA,, 6 LUG - Il rosso dei papaveri, il blu dei fiordalisi, l'azzurrino della lenticchia e infine un pò di giallo e il bianco delle margherite: per chi è nato e vissuto da sempre a ...

Jesse e Nicole : che fine ha fatto la coppia più bella di “Saranno Famosi” : Giovani, belli, innamorati e (aspiranti) famosi. Erano la coppia più bella e invidiata della serie tv che ha segnato un’epoca: Fame, in Italia Saranno Famosi. Stiamo parlando di Jesse Velasquez e Nicole Chapman, interpretati da Jesse Borrego e Nia Peeples. Lui talentuoso ballerino di origini sudamericane, sensuale e un po’ bullo, lei cantante e ballerina dolcissima di famiglia benestante. Due opposti che come sempre si attraevano ...

Migranti : cari 5 stelle - non vi riconosco più. Ribellatevi : Questo è un appello a voi attivisti, consiglieri, parlamentari, simpatizzanti del Movimento 5 stelle: con alcuni di voi ho condiviso ideali, progetti, incontri, lotte, libri. Ora non vi riconosco più: dove state andando? Cosa state diventando? Vedo molti di voi annaspare, tacere imbarazzati, oppure ripetere come un mantra “Ma prima era peggio”. Sapete benissimo che se prima i governi hanno fatto del male, questo non vi giustifica a farne ...

Kasia - la più bella e brava del cinema italiano : C’era una volta una giovane modella polacca che arrivata poco più che ventenne in Italia, ha trovato il successo e l’amore. Erano i primi anni 2000 e il suo nome, Katarzyna Anna Smutniak, in arte Kasia, era ancora poco noto. Nata nel 1979 a Pila, figlia di un generale dell’aeronautica militare polacca, a 16 anni già pilota di alianti, a 17 modella in ascesa. Lavoro che l’ha portata in giro per il mondo, fino al grande ...