La danza delle donne iraniane per la ragazza in carcere | «Ballare non è un reato»

(Di lunedì 9 luglio 2018) «non è un». L’hashtag è virale fra leche mostrano così la loro solidarietà allaarrestata e rilasciata su cauzione perché aveva postato video dei suoi balli a capo scoperto, truccata e con l’ombelico in vista. https://www.instagram.com/p/Bk-Tni2lTvI/?hl=it&taken-by=maedeh_hozhabri Maedeh Hojabri, questo il nome della diciottenne ballerina su Instagram, aveva fatto quello che fanno migliaia di teenagers nel mondo. Con lo smartphone aveva registrato una serie di video dalla sua camera. Soggetto? Lei che balla. Non era il primo quello per cui la polizia è arrivata a casa. Ce ne sono molti altri sui suoi profili social seguiti da più di 65 mila persone. L’obiettivo era quella di diventare una sorta di influencer. Invece le ha portato la polizia a casa perché la sua condotta non era in linea con le norme di comportamento del Corano, che impongono ...