La cura di sé in chemioterapia | la parola all’oncologo

vanityfair

: Ormai l'immunoterapia ha quasi scalzato la vecchia chemioterapia nella cura del cancro al polmone metastatico... Ma… - ALCASEItalia : Ormai l'immunoterapia ha quasi scalzato la vecchia chemioterapia nella cura del cancro al polmone metastatico... Ma… - OttavioPetronio : - sdoc742 : @RobertoBurioni ma lasciamo fare alla scelta prof... l'altro ieri una con due metastasi cerebrali dopo k ovaio oper… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ci si dimentica delle sciocchezze, che sciocchezze non sono. Mi riferisco a piccoli grandi disagi estetici e malesseri che possono fare una grande differenza se si vuole stare meglio, e soprattutto pensare meglio e meno alla malattia. Per questo ho incontrato una famosa ricercatrice in merito, la dottoressa Domenica Lorusso, oncologa presso l’unità di terapia medica ginecologica dell’Istituto dei Tumori di Milano. E qui riporto i suoi preziosi consigli. CONCEDERSI UNA PAUSA «Ci si sforza a riprendere e a vivere una vita normale, ma non è semplice perché normale non lo è più. Le forze mancano. Nei giorni successivi alla terapia, è meglio stare solo a riposo, ma già la settimana dopo riprendere i ritmi di una vita normale aiuta. C’è un periodo preciso, a metà strada fra un ciclo e l’altro, in cui le difese immunitarie sono più basse (tra la 9 e la 12 giornata) è il momento in cui sta ...