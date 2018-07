La Brexit senza il ministro della Brexit

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito senza un accordo sulla Brexit : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

Leonardo - Profumo : assenza accordo Brexit preoccupa molto : Roma, 4 lug., askanews, - Un'assenza di accordo sulla Brexit sarebbe molto preoccupante per Leonardo che ha sviluppato tantissimi programmi nel paese, dove ha 7 mila dipendenti. Lo ha detto l'ad di ...

Brexit : Eba - banche si preparino a uscita senza accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Airbus : via da Gb senza accordo Brexit : 12.43 Il colosso aereospaziale Airbus minaccia di lasciare il Regno Unito nel caso che Londra uscisse dal mercato unico e dall'unione doganale senza un accordo di transizione con l'Unione europea. La minaccia non è di poco conto, considerando che nel Regno Unito Airbus dà lavoro a 14.000 persone. La Compagnia ha fatto sapere che è pronta a "riesaminare i propri investimenti nel Regno, e la sua presenza di lungo periodo nel Paese".

Brexit - Airbus : senza accordo con Ue stop a investimenti in Gb - : Il consorzio aerospaziale europeo è pronto ad abbandonare i 25 siti di produzione nel Paese senza garanzie sull'applicazione dei regolamenti continentali. A rischio ci sono 14mila posti di lavoro ...

Brexit : Airbus minaccia - via da Gb senza accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Airbus minaccia : 'Via dalla Gran Bretagna senza accordo su Brexit' : La Airbus minaccia di abbandonare il Regno Unito, con la perdita di migliaia di posti di lavoro, se il Paese uscirà dall'Ue senza un accordo. Il colosso aerospaziale europeo, che dà lavoro a 14mila ...

Brexit : documento shock di Londra sui rischi di un addio alla Ue senza aver concluso in tempo l'intesa : Una eventualità che il Sunday Time definisce come 'La fine del mondo'.'Rivelazioni totalmente false', secondo il premier Theresa May -

Brexit - "scenario da apocalisse" per il Regno Unito/ Londra - senza accordo Ue rischio carenza di carburante : Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Brexit - "SCENARIO DA APOCALISSE" PER IL REGNO UNITO/ Londra - Armageddon senza accordo Ue : la smentita : BREXIT, "scenario da apocalisse" per il REGNO UNITO: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Brexit - scenari da incubo : "In due settimane potremmo restare senza cibo - medicine e carburante" : Nel caso in cui il 29 marzo il Regno Unito dovesse usciredall'Ue senza un accordo nel Paese lo scenario è da apocalisse.

Brexit - "scenario da Apocalisse" per il Regno Unito/ Londra - Armageddon senza accordo Ue : pressing su Governo : Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Brexit - Sunday Times : “Scenario da Apocalisse se si esce da Ue senza accordo. Uk senza medicine e cibo” : Tre scenari. In quello intermedio “il porto di Dover collassa il primo giorno”, motivo per cui il governo ha già cominciato a lavorare a piani di emergenza. Inoltre “i supermercati in Cornovaglia e Scozia finiranno il cibo entro un paio di giorni e gli ospedali esauriranno i medicinali entro due settimane”. Una fonte anonima citata dal Sunday Times delinea i tre scenari messi a punto da Londra nel caso in cui il Regno ...

Brexit - scenario da apocalisse per il Regno Unito/ Londra - senza accordo con Ue carenza di cibo e medicine : Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante". Caos nel Regno Unito dopo l’inchiesta pubblicata dal Sunday Times sulla questione Brexit e il possibile mancato accordo con l’Unione Europea, con l’ufficialità della fuoriuscita dall’Ue prevista per il marzo 2019. Dei tre possibili scenari contenuti all’interno del dossier segreto a ...