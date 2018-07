Kate Middleton | il battesimo del principe Louis | grande assente la Regina

Kate Middleton - il regalo di Harry e Meghan per il battesimo di Louis : Il principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, ha ricevuto un regalo molto speciale dagli zii Harry e Meghan Markle per il suo battesimo. Si tratta di una prima edizione di Winnie The Pooh e vale 8mila sterline, ossia poco più di 9mila euro. È una copia stampata nel 1926 dell’orsetto creato da A.A. Milne, tra i più amati dai bambini di tutto il mondo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, è stata Meghan Markle a insistere ...

Kate Middleton - battesimo di Louis : scelti padrini e madrine : Il principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, viene battezzato oggi 9 luglio alle 5 del pomeriggio (ora italiana). In attesa della cerimonia, da Palazzo vengono rivelati nuovi dettagli attraverso Twitter. Il rito sarà celebrato nella Cappella Reale di St James’s Palace, a Londra, dove venne battezzato anche George (5 anni tra pochi giorni). Saranno presenti il Principe Carlo e Camilla, Harry e Meghan Markle che non saranno ...

Kate Middleton in bikini - perché non può più indossarlo. I look proibiti : Kate Middleton in spiaggia insieme alla sorella Pippa, in dolce attesa, sfoggia un bikini bianco perfetto. Il profilo Instagram KatepippaMiddleton ha voluto celebrare l’estate omaggiando le due donne con alcune foto di qualche tempo fa. Lady Middleton in due pezzi ha una tintarella perfetta e degli addominali d’acciaio, merito forse del pilates. Purtroppo però oggi non può più permettersi di indossare un bikini come quello delle foto ...

Kate Middleton - come si vestirà per il battesimo del terzo figlio Louis : Il prossimo 9 luglio Louis, il terzo figlio di William e Kate Middleton, sarà battezzato nella Cappella Reale di St James’s Palace a Londra, la stessa scelta per George. Sebbene il protagonista della cerimonia sarà il royal baby più piccolo, c’è grande attesa per il look che sfoggerà mamma Kate. Essendo un evento molto formale, la Duchessa di Cambridge non avrà modo di sfruttare la creatività della sua stylist, Natasha Archer. Il dress ...

Meghan Markle copia Kate Middleton e si rivela una mamma perfetta : Meghan Markle copia un’altra volta Kate Middleton (non solo nel look) e ottiene l’ennesimo successo. Quella della Duchessa del Sussex sembra una strategia vincente: ispirarsi in tutto e per tutto alla cognata. L’ultima occasione per mettere in atto il suo piano “mimetico”, Lady Markle l’ha sfruttata nel weekend durante l’Audi Polo Challenge, la partita di polo ad Ascot cui hanno preso parte Harry e ...

“Kate Middleton e Meghan Markle? No!”. Ciaone duchessine : è ‘lei’ la vera regina. La più ammirata - la più fotografata : Alla cattedrale di St Paul di Londra è andato in scena l’evento per celebrare i 200 anni dell’ordine che premia le figure che si sono maggiormente distinte per onori non militari in campo umanitario, il Most Distinguished Order of St.Michel and St.George. Evento al quale la regina Elisabetta ha dato forfait all’ultimo minuto. Lo ha comunicato Buckingham Palace con una nota per annunciare che Elisabetta II si sentiva ...

Kate Middleton - perché è la vera erede di Lady Diana : Kate Middleton potrebbe assumere il titolo di Principessa del Galles, che fu di Lady Diana, quando Carlo diventerà Re d’Inghilterra, presumibilmente alla morte di Elisabetta II. Kate, che è appena diventata mamma per la terza volta, dunque sarebbe la vera erede di Diana (con buona pace di Meghan Markle), non solo nell’eleganza, non solo perché ha sposato William, figlio di Diana e futuro Sovrano inglese. Il suo legame con la ...

Kate Middleton potrebbe ereditare il titolo di Lady D quando Carlo diventerà re : Da quando è diventata parte della royal family, molti l'hanno accostata alla figura di Diana. In futuro, però, Kate Middleton potrà condividere con la defunta suocera qualcosa di "tangibile": il titolo nobiliare. Secondo quanto riporta l'Express, infatti, ciò potrebbe accadere una volta che Carlo sarà diventato re: i media inglesi credono che passerà il suo titolo di "principe del Galles" al figlio. Di ...

Kate Middleton lontana : William affascina Bar Refaeli a Tel Aviv : William è in viaggio in Medio Oriente, senza Kate Middleton, in congedo maternità dopo la nascita del terzogenito, Louis. Dopo la Giordania, Will è arrivato a Tel Aviv in Israele dove ha incontrato la top model Bar Refaeli. L’occasione è il garden party organizzato dall’ambasciatore britannico, David Quarrey. La modella israeliana, 34 anni, è splendida con l’abito rosso, firmato Victoria Beckham. Il principe e la Refaeli hanno ...

Che titolo assumerà Kate Middleton quando William sarà re? : Kate Middleton resterà per sempre 'solo' la duchessa di Cambridge ? Certo che no: come spiega il Daily Mail , quando si è sposato qualcuno che è così in alto nella linea di successione al trono ...

“Lui è il più bello del mondo”. William beccato con la super vip : il video. Kate Middleton non sarà felice : Kate Middleton, è cosa nota, sparirà dalle scene per un po’ di tempo. Anzi, è già ‘sparita’. Dopo aver preso parte al royal wedding dell’anno, le nozze tra Harry e Meghan, e alle celebrazioni per il compleanno della regina, quindi la tradizionale parata Trooping the Colour, la rivedremo per il battesimo del piccolo Louis (il prossimo 9 luglio, ndr) e poi direttamente a ottobre, quando la duchessa di Cambridge tornerà al ...

Meghan Markle - look perfetto in stile Kate Middleton. Ma commette un errore : Meghan Markle ha incantato tutti al party di Buckingham Palace dove si è svolta la cerimonia dei Queen’s Young Leaders Awards. La Duchessa del Sussex ha indossato un completo rosa cipria, firmato Prada, uno dei marchi italiani preferiti da sua cognata Kate Middleton. In effetti Meghan sembra proprio essersi ispirata a lei per la realizzazione del suo outfit, e non è la prima volta. La mise era composta da una baschina a doppiopetto, ...

Il segreto beauty di Kate Middleton? In casa ce l’hai pure tu. Solo che non lo sapevi : La scena, adesso, è (quasi) tutta di Meghan Markle. La neo moglie di Harry d’Inghilterra e neo duchessa del Sussex già attrice di Suits è l’ultima arrivata nella famiglia reale. E oltre a questo essendo americana, divorziata e donna di spettacolo ha dato parecchio da sparlare nei mesi precedenti alle nozze, avvenute lo scorso 19 maggio al castello di Windsor. Ora che Meghan è nella royal family (a proposito, pare che sia ...