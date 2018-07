Juventus - nuovo amore per Dybala - si sarebbe fidanzato con Oriana Sabatini (RUMOURS) : Oggi, i giocatori della Juve si sono ritrovati al JMedical dopo le vacanze. I bianconeri sono pronti a iniziare la nuova stagione. La Juventus, però, riprenderà gli allenamenti con un gruppo ristretto di giocatori visto che molti di loro hanno terminato da poco la loro avventura al Mondiale e dunque rientreranno alla base nelle prossime settimane. Gli ultimi a rientrare saranno Balise Matuidi, Mario Mandzukic e Marko Pjaca che sono ancora ...

Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Cosa c’è di nuovo sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Raccontato dai giornalisti più autorevoli e informati, in mezzo a molte indiscrezioni confuse e poco verificabili The post Cosa c’è di nuovo sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus appeared first on Il Post.

Juventus - il nuovo look di Dybala scatena la reazione dei tifosi [FOTO] : Dybala, il nuovo look è… mostruoso. Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono ad un passo dall’accordo con il portoghese e con il Real Madrid, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Nel frattempo a fare discutere è il nuovo taglio di capelli dell’attaccante Paulo Dybala, l’attaccante ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

Fassone : 'Milan e Inter lontane dalla Juventus. Stadio nuovo? Stiamo valutando se ci convenga' : Il Milan vuole tornare in alto, ma il processo di crescita sarà lento e faticoso. E' questo il fulcro delle dichiarazioni di Marco Fassone , che ha parlato della situazione del club rossonero a ...

Juventus su Golovin - il nuovo Pjanic : Aleksandr Golovin è nato il 30 maggio 1996, quasi fosse un curioso incrocio del destino, Zizou sarebbe diventato bianconero pochi giorni dopo e si sarebbe laureato campione d'Europa e del Mondo nel ...

Juventus - nuovo assalto a Milinkovic-Savic : Rugani e Pjaca nella trattativa : Juventus, nuovo assalto A Milinkovic-Savic- La Juventus non molla Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, dopo una prima offerta (70 milioni + Rugani), la Juventus sarebbe pronta ad un secondo tentativo per il centrocampista serbo. Secco no da parte di Lotito alla prima offerta di Marotta e Paratici. DENTRO ANCHE Pjaca Non […] L'articolo Juventus, nuovo assalto a Milinkovic-Savic: Rugani e Pjaca ...

Juventus - Dybala spinge per il ritorno di Pogba : "Sarebbe bello giocare di nuovo insieme" : "Pogba? Sarebbe bello tornare a giocare insieme, non avremmo più bisogno di fare le videochiamate". Così Paulo Dybala a Tyc Sports a proposito di un ritorno del centrocampista francese alla Juventus. ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Juventus - Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell'Arsenal : TORINO - Il passaggio di Stephan Lichtsteiner all'Arsenal era nell'aria da tempo, ma ora è diventato realtà. E' stato proprio il club inglese a ufficializzare l'ingaggio dell'esterno svizzero. Il ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Juventus - Rugani la chiave per Milinkovic-Savic : via al nuovo affondo : Juventus, Rugani- Dopo il secco no di Lotito alla prima offerta bianconera da 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic, la Juventus sarebbe pronta a puntare tutto sul piano B. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Rugani per convincere Lotito a […] L'articolo Juventus, Rugani la chiave per Milinkovic-Savic: via al nuovo ...