Juventus | effetto Cristiano Ronaldo

La Juventus inarrestabile in Borsa : è l'effetto Ronaldo : Un altro allungo per la Juventus Football Club in Borsa, grazie alla possibilità sempre più concreta di arrivo del campione mondiale Cristiano Ronaldo . I vertici del club si sarebbero riuniti oggi a ...

Prosegue l'effetto CR7 in borsa: le voci sull'acquisto del portoghese Continuano a far crescere il valore del titolo Juve.

Juventus : Godin si prende con la clausola. Per De Ligt effetto Raiola : TORINO - L'importante è non farsi trovare impreparati, come è successo un anno fa con l'addio improvviso di Dani Alves. Perché, visto che la Juventus non considera nessuno incedibile, bisogna mettere ...