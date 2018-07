Juventus | è il giorno di Emre Can! Che entusiasmo in conferenza | “volevo solo la Juve!

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : incontro Mendes-Florentino e Junta Directiva - è il giorno.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Juventus-CR7 - strada spianata : United tagliato fuori. Martedì il giorno dell’annuncio : Juventus-CR7- Cristiano Ronaldo si avvicina a grandi passi verso la Juventus. Come riportato dalla stampa spagnola, il portoghese avrebbe deciso di dire sì ai bianconeri in modo totale. Nessun dubbio, nessun ripensamento. Accordo già raggiunto tra l’asso portoghese e la Juventus. 30 milioni netti a stagione per 4 anni, 30 milioni che potrebbero diventare circa […] L'articolo Juventus-CR7, strada spianata: United tagliato fuori. ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - la stampa portoghese è convinta : oggi è il giorno dell’ufficialità : Secondo quanto riporta Record, il campione portoghese avrebbe già l’accordo con la Juventus e oggi verrà ufficializzato il suo trasferimento in bianconero Il trasferimento dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, sarebbe solo questione di ore, almeno secondo il titolo d’apertura del quotidiano sportivo portoghese ‘Record‘ che confermerebbe tutte le indiscrezioni degli ultimi ...

L'ultimo giorno di Buffon alla Juventus : Ultimo giorno da dipendente Juve per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto ...

Gigi Buffon - addio alla Juventus/ Il saluto nel giorno della scadenza del contratto : ora il Psg? : Gigi Buffon, addio alla Juventus: il saluto di Buffon ai bianconeri sui social network nel giorno della scadenza del contratto. Ora il Psg nel futuro di Gigi?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Buffon - ultimo giorno alla Juventus : “17 anni di passione”. Portiere ad un passo del PSG [GALLERY] : 1/26 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Buffon - ultimo giorno alla Juventus : ANSA, - TORINO, 30 GIU - ultimo giorno da dipendente Juve per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con ...

Buffon dice addio alla Juventus : il messaggio commosso - oggi è l’ultimo giorno da bianconero : Gigi Buffon ha salutato la Juventus con un messaggio social nel suo ultimo giorno da calciatore bianconero prima di firmare col Psg “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoallaFine”. Con questo messaggio apparso su ...

Juventus - è il giorno di Cancelo : questa mattina le visite mediche : TORINO - João Cancelo è atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino Caselle con un volo privato proveniente da Valencia . Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera del ...

Calciomercato Juventus - è il giorno di Emre Can : visite mediche e firma : Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il momento di Emre Can. Il centrocampista tedesco è arrivato in Italia, pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Juventus. visite mediche al ...

Juventus - domani è il giorno di Emre Can : visite mediche e firma : TORINO - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can , prossimo alla firma con la Juventus . Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il ...

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus - Giulia Bongiorno lascia il CdA : Nominata Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del Governo della Repubblica Italiana, l'Avv. Giulia Bongiorno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)