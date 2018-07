Juventus-CR7 | città in fermento | c’è chi indossa già la maglia di Ronaldo -FOTO

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : pose sexy e cene con amici - CR7 se la spassa i Grecia mentre i tifosi bianconeri impazziscono [GALLERY] : Cristiano Ronaldo si rilassa in Grecia mentre tutta Italia attende un annuncio ufficiale Non si fa altro che parlare di lui in Italia e in tutto il mondo: Cristiano Ronaldo è l’uomo più chiacchierato del momento vista la trattativa in corso con la Juventus. mentre tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio non fanno altro che attendere con ansia un annuncio ufficiale, CR7 se la spassa con la sua compagna e suo figlio ...

Ronaldo rifiuta 200 milioni CR7 vuole solo la Juventus Il Real detta l'ultima condizione : Cristiano Ronaldo ha rifiutato un'offerta da 200 milioni biennali che gli aveva portato sul tavolo Jorge Mendes. CR7 vuole solo la Juventus. Ma Florentino Perez detta un'ultima condizione per la cessione Segui su affaritaliani.it

Cr7-Juventus - presidente Real : "Lo libero solo se mi dice grazie" : "Cristiano deve presentarsi alla stampa e dire di essere stato lui a volersene andare. Inoltre, deve ringraziare me e il club per questi 9 anni trascorsi insieme. Altrimenti niente Juventus". Secondo il quotidiano spagnolo As, sarebbero queste le condizioni che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, chiede di onorare a Cristiano Ronaldo prima di svestire la camiseta blanca. E abbracciare la Juventus al termine di una delle trattative più ...

Juventus-CR7 - strada spianata : United tagliato fuori. Martedì il giorno dell’annuncio : Juventus-CR7- Cristiano Ronaldo si avvicina a grandi passi verso la Juventus. Come riportato dalla stampa spagnola, il portoghese avrebbe deciso di dire sì ai bianconeri in modo totale. Nessun dubbio, nessun ripensamento. Accordo già raggiunto tra l’asso portoghese e la Juventus. 30 milioni netti a stagione per 4 anni, 30 milioni che potrebbero diventare circa […] L'articolo Juventus-CR7, strada spianata: United tagliato fuori. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il clamoroso anagramma del nome di CR7 impazza sul web : 'starò con...' [VIDEO] : I napoletani deridono i tifosi bianconeri: la trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus scatena il caos sui social--Ancora nessuna notizia ufficiale: i tifosi della Juventus attendono con ansia di sapere se Cristiano Ronaldo sarà un giocatore bianconero a partire da questa stagione. In attesa di notizie ufficiali, il web si scatena, tra commenti, tweet, immagini esilaranti: tra i tanti post compaiono anche quelli, forse un po’ invidiosi, che ...

