Juventus | Allegri scatenato | “c’è ancora posto in bacheca…”

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie : contatto telefonico tra CR7 e Allegri : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - in Spagna sicuri : 'Cristiano Ronaldo ha già parlato con Allegri' : TORINO - Si accumulano gli indizi e i tifosi della Juventus non smettono di sognare Cristiano Ronaldo in bianconero. L'ultimo arriva dalla trasmissione 'Tiempo de Juego' sulla spagnola 'Cadena Cope', ...

Ritiro Juventus/ In attesa di Ronaldo - Allegri ritrova i suoi alla Continassa : ecco il programma di amichevoli : Ritiro Juventus: parte oggi 9 luglio la preparazione estiva dei bianconeri di Allegri alla Continassa. Già deciso il programma delle amichevoli: in calendario la ICC. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:17:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - telefonata Ancelotti-CR7 - Carletto : “Vai da Allegri” : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, Ultime notizie, martedì il grande annuncio? Ma Luka Modric frena tutto: "Rimane con noi". Fra 48 ore vertice del direttivo del Real Madrid(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo ed… altri 10 : ecco cosa ha in mente Allegri - la posizione del portoghese - il pupillo ed il jolly che può sorprendere tutti : Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero sta aspettando un segnale da parte dell’agente Jorge Mendes per definire l’operazione Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ed il portoghese hanno già trovato l’accordo sulla base di un quadriennale a 30 milioni di euro a stagione, CR7 ha comunicato ufficialmente al Real Madrid di voler lasciare il club e trasferirsi in Italia, alla Juventus. L’ultimo ...

Juventus : riunione tra Agnelli e Allegri - si parlerà di Ronaldo? : riunione in corso a Torino tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A quanto apprende l’Adnkronos, l’allenatore della Juve è partito da Trieste dove stava passando alcuni giorni con la compagna, Ambra Angiolini sul set della fiction che sta girando, per recarsi a Torino. L’acquisto dell’attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sarà sicuramente il tema ...

Scambio Higuain-Morata - follia Juventus : arriva il sì bianconero - Allegri spinge per la fumata bianca : Scambio Higuain-Morata – Il calciomercato entra finalmente nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le strategie della Juventus, i bianconeri al momento si sono rinforzati con gli arrivi del terzino Cancelo e del centrocampista Emre Can ma rischiano di indebolirsi clamorosamente in attacco. Sì perchè secondo le ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più lo Scambio con il Chelsea tra Morata ed Higuain, il Pipita è ...

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Juventus - colpo di scena : ecco il terzino destro per Massimiliano Allegri : colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore, scelto il nuovo terzino destro. Sembrava fatta per Darmian ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata tremendamente, il club bianconero aveva l’ok da parte del calciatore mentre mancava quello con il Manchester United, nelle ultime ore il club inglese ha alzato le richieste economiche, i 15 milioni di euro non bastano più per questo la trattativa rischia di saltare definitivamente. ...

Juventus - Bernardeschi 2.0 : Allegri lo vuole mezzala : Massimiliano Allegri negli anni trascorsi tra Milan e Juventus si è divertito a fare il trasformista, a spostare i giocatori in nuove posizioni che poi si sono rivelate azzeccate. Da Kevin Prince ...

Golovin alla Juventus / Video - gol con la Russia al Mondiale - Allegri : "Dicono sia bravo..." : Golovin alla Juventus? Calciomercato news: la Vecchia Signora vicina al gioiello del Cska Mosca. Kanchelskis stronca il connazionale, Sturaro e Pjaca in uscita(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Juventus - Allegri fa infuriare i tifosi bianconeri : “Dybala andrà in una… grande squadra” : Massimiliano Allegri ha parlato del futuro di Paulo Dybala, sottolineando come tra qualche anno si trasferirà in una grande squadra Una dichiarazione che farà certamente discutere. Il protagonista? Massimiliano Allegri, che ha paventato la possibilità di un addio di Paulo Dybala alla Juventus. L’allenatore livornese ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, svelando come l’argentino vuole fare grandi stagioni prima di ...

Juventus a pezzi - adesso è caos : le dichiarazioni shock di Allegri che hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri : “Dybala alla Juve ancora qualche anno, poi andrà in una big”, sono le dichiarazioni shock da parte di Massimiliano Allegri e che hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri. Ecco una parte dell’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Dybala? Il suo obiettivo è fare altre grandi stagioni con noi per poi andare in una grande squadra. Ma per migliorare, se giochi nella Juve, ha tre sole possibilità: Barcellona, Real ...

Juventus - Allegri sul mercato : "Golovin bravo. Cancelo? La società si muove sempre bene" : Il tecnico bianconero parla del "no" al Real Madrid e di alcuni obiettivi di mercato: "Higuain per Icardi? Sono due grandi attaccanti. Perin è un bravo portiere, ma il titolare è Szczesny