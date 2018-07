Juventus | alla Continassa la parola d' ordine è Cristiano

Cristiano Ronaldo alla Juventus e nel frattempo vacanza ‘hot’ con Georgina [FOTO] : 1/10 Foto Instagram ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? L’affare scatena la rabbia degli operai Fiat : Da oltre un mese i media parlano dell’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e nell’ultima settimana si sono intensificate le voci del suo probabile approdo alla Juventus. La notizia ha comprensibilmente mandato in estasi i tifosi juventini ma molti altri italiani non sono felici della notizia: naturalmente sono i tifosi delle altre squadre del campionato italiano, a cui si aggiungono gli operai della Fiat. Mentre la Juventus sembra pronta a ...

EMRE CAN ALLA Juventus/ Presentazione in diretta - info streaming video e tv : altro colpo a parametro zero : EMRE Can JUVENTUS, Presentazione in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del centrocampista tedesco arrivato a parametro zero dopo quattro anni con il Liverpool(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes vola da Perez : tutti i dettagli sull’incontro che può portare alla fumata bianca : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo. Sempre più nel vivo la trattativa tra il portoghese ed il club bianconero, ormai rimangono sempre meno dubbi, Cr7 sarà un calciatore della Juventus, è solo questione di tempo. L’ultimo aggiornamento riguarda un incontro nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì tra l’agente Mendes ed il presidente Perez, il procuratore confermerà l’accordo trovato con la Juventus con il suo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus per nuovi obiettivi : TORINO - Cristiano Ronaldo vuole soltanto la Juventus . E' una scelta precisa, dettata più dalla voglia di battere nuovi record che dai soldi. , …, Ma se Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : incontro Mendes-Florentino e Junta Directiva - è il giorno.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Ritiro Juventus/ In attesa di Ronaldo - Allegri ritrova i suoi alla Continassa : ecco il programma di amichevoli : Ritiro Juventus: parte oggi 9 luglio la preparazione estiva dei bianconeri di Allegri alla Continassa. Già deciso il programma delle amichevoli: in calendario la ICC. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:17:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie : Evra approva - “continuerai a vincere” : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:30:00 GMT)

Juventus - dalla Spagna incalzano : Ronaldo porta con sè Marcelo : Ronaldo porta CON Sè Marcelo- Non solo Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, la Juventus sarebbe pronta a piombare anche su Marcelo? Fantacalcio? Forse sì, forse no. Come riportato sul quotidiano spagnolo, CR7 sarebbe pronto a convincere anche il terzino brasiliano a sposare il progetto bianconero. Un chiaro messaggio scritto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna incalzano: ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : domani incontro decisivo tra Mendes e Perez - poi l'annuncio.. : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Presentazione in grande stile dopo l’arrivo in Italia : ecco quando potrebbe essere : Cristiano Ronaldo a Torino la prossima settimana? Si pensa ad una Presentazione in grande stile a Torino Ancora nessuna novità sul fronte Cristiano Ronaldo-Juventus: l’annuncio attesissimo da tutti i tifosi bianconeri tarda ad arrivare ma sembra sia solo questione di giorni ormai. Se nelle ultime ore si è pensato che il calciatore portoghese potesse essere annunciato come giocatore del club torinese martedì, o che addirittura potesse ...

Cristiano Ronaldo - no alla Cina : vuole solo la Juventus : CR7 rifiuta la proposta cinese da 200 milioni di euro per due anni: è un altro segnale di come il portoghese abbia già dato la sua parola alla Vecchia Signora

Juventus e Milan ‘ripartono’ dalla… Serie C : fallimenti e ripescaggi - così cambiano i campionati [DETTAGLI] : Estate caldissima per il calcio italiano, in Serie A, Serie B e Serie C potrebbero verificarsi clamorosi colpi di scena e ribaltoni, penalizzazioni, retrocessioni e ripescaggi. In Serie A le situazioni più delicate sono quelle di Chievo e Parma, nel primo caso nel mirino sono finite le plusvalenze fittizie nel secondo caso i messaggi inviati da Calaiò agli avversari dello Spezia alla viglia dell’ultima gara del campionato di Serie B. ...