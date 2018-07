Juve riparte | debutto su campi sede club

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...