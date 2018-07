Juve | prima alla Continassa Can e Cancelo le novità

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : presentato prima della Finale Mondiale? E il CdA del Real... : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - vacanza in Costa Navarino prima di Torino : la Juve attende : In Italia, i tifosi della Juventus lo aspettano. La psicosi, gli avvistamenti sui social network si sprecano, le voci di possibili aerei arrivati a Caselle sono all'ordine del minuto, e ne sa qualcosa ...

Prima Pagina Gazzetta dello Sport : «CR7 Juve si può fare» - FOTO : Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a tenere banco. Il fenomeno portoghese è in Prima Pagina anche sulla Gazzetta dello Sport

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

Mondiali - la classifica dei convocati per club nella storia : Juventus prima! : TORINO - Szczesny, Benatia, Lichtsteiner, Bentancur, Matuidi, Khedira, Cuadrado, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Mandzukic e - considerando la proprietà del cartellino - anche Marko Pjaca. C'è già chi ...

Inter - Nainggolan : 'Con la Roma poteva finire diversamente. La Juventus prima o poi sbaglierà' : 'Il mio numero è il 4, ma l'hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo'. Radja Nainggolan spiega così la ...

Inter - Nainggolan lancia la sfida alla Juve : "Vinceremo il prima possibile" : Rileggi la cronaca dell'incontro con i giornalisti. il numero di maglia - Nainggolan ha scelto il numero di maglia 14, che fu di Cruijff. "Il mio numero è il 4, ma all'Inter è stata ritirata , era la ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : 2 Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari eta' della Juventus. Allo stadio Gino Bozzi di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera [VIDEO] al ...

Emre Can - clausola rescissoria nel contratto : è la prima volta per la Juve : Per la prima volta nella storia del club bianconero è stata inserita una clausola rescissoria nel contratto di un calciatore: sarà valida dal 2020. L'articolo Emre Can, clausola rescissoria nel contratto: è la prima volta per la Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Emre Can è arrivato a Torino : ecco la prima FOTO del tedesco : Emre Can è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus, dopodiché firmerà il nuovo contratto con il club bianconero Emre Can è arrivato a Torino, il centrocampista tedesco è atterrato all’aeroporto di Caselle per svolgere in giornata le visite mediche con la Juventus. Un viaggio programmato da tempo per compiere l’ultimo step prima dell’ufficialità del suo trasferimento in bianconero, che avverrà dopo i ...

Juventus - Dal Canto lascia la panchina della Primavera : TORINO - Alessandro Dal Canto non sarà più alla guida della Primavera della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico lascia la panchina dei baby bianconeri dopo averli guidato fino alla semifinale ...

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)