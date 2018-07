Juve | da Favilli a Kean | via sette giocatori per 130 milioni

Juventus - ufficiale il ritorno di Favilli. Contatti in corso per Cancelo e Golovin : I bianconeri si riprendono l'attaccante classe '96 per 7,5 milioni più bonus. Intanto si continua a lavorare per portare a Torino sia l'esterno portoghese che il centrocampista russo

Calciomercato Juve : torna Favilli - costo 7 - 5 mln : E’ ufficiale, dopo le visite mediche di ieri, il ritorno di Andrea Favilli alla Juventus. Dopo la stagione all’Ascoli, in serie B, il cartellino dell’attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere è stato acquisito per 7,5 milioni di euro. Il giocatore ha sottoscritto un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2023. “E’ un onore essere tornato alla Juventus – commenta Favilli su Instagram -. Dopo sette ...

