Juve-CR7 | dalla Spagna | 130 milioni al Real | 20 milioni a Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo alla Juventus: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione.

Contatto telefonico tra CR7 e Allegri: domani incontro decisivo tra l'agente Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez, poi l'annuncio e la presentazione.

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie, martedì il grande annuncio? Ma Luka Modric frena tutto: "Rimane con noi". Fra 48 ore vertice del direttivo del Real Madrid. Telefonata Ancelotti-CR7, Carletto: "Vai da Allegri"

Mercato Juve - CR7 in bianconero : l'annuncio potrebbe arrivare mercoledì 11 luglio : La Juventus è pronta per mettere a segno il colpo del Secolo. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia dei campioni d'Italia. L'asso portoghese, infatti, sta per lasciare il Real Madrid dopo cinque stagioni eccelse, il motivo sarebbe legato al rapporto tra il giocatore ed il suo presidente attuale Florentino Perez che da gennaio è diventato gelido. CR7 aveva messo in ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ma Perez vuole che sia CR7 a dirlo ai tifosi : E' a Madrid la chiave del caso CR7. Il Manchester United ha rinunciato. A Torino è grande attesa. Indizio: sul sito di intimo di Ronaldo il portoghese è appoggiato a un muro bianconero, non a caso