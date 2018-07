Juve al via in attesa dell' arrivo di CR7 L' Inter riparte con Icardi e Lautaro

Juve-Fiorentina : rinviati i discorsi per Pjaca : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Marko Pjaca . La Fiorentina riprenderà i dialoghi con la Juve non appena sarà conclusa la manifestazione di Russia. Il giocatore vuole trovare spazio con ...

Alex Sandro via dalla Juventus?/ PSG e Manchester United sono alla finestra : Si rincorrono i rumors sul possibile addio di Alex Sandro dalla Juventus. Psg e Manchester United seguono con attenzione il giocatore bianconero. Darmian l'alternativa.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juve - come andare via? : Solo che il Real Madrid, club tra i più prestigiosi al mondo , se non il più…, , vorrebbe che fosse lo stesso Cristiano Ronaldo a esporsi per annunciare la propria volontà di una cessione alla ...

Il Settore viaggi e intrattenimento italiano in territorio positivo - +0 - 91% - - corre Juventus - +7 - 13% - : Scambi al rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

Dybala via insieme a Higuain Juventus - 4 cessioni dolorose I sacrifici per avere Ronaldo : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma chi esce? Gonzalo Higuain è vicino all'addio (destinazione Chelsea insieme a Daniele Rugani), ma secondo il Daily Express anche Paulo Dybala potrebbe finanziare l'operazione CR7. La Joya piace al Liverpool che sarebbe pronto a presentare una proposta. --I Reds hanno preso contatti con Gustavo Mascardi, storicamente vicino a Paulo Dybala. Difficile comunque che la Juventus la prenda in considerazione: ...

Cristiano Ronaldo - per averlo la Juve smonta mezza squadra : chi va via : L'accordo c'è, Cristiano Ronaldo ha detto sì al quadriennale da 30 milioni a stagione, ma a Florentino Perez 100 milioni per dar via il giocatore simbolo dei Blancos, con il quale peraltro è in rotta, ...

Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 via dai ‘Blancos’ per un grave affronto che favorisce la Juventus : Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 sceglie la Juventus, addio ai Blancos a causa di un mancato rinnovo e dello scarso ‘affetto’ del presidente Perez Nelle ultime ore non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Si è discusso di cifre da versare al Real Madrid, dello stipendio del giocatore, di possibili dinamiche di acquisto e di tanti altri aspetti legati all’operazione. Ma ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - arrivano conferme su viaggio e visite mediche : le ultime clamorose indiscrezioni : Prosegue a passi spediti l’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus, aumentano le indiscrezioni su viaggio in Italia e visite mediche, ma la chiusura potrebbe non essere imminente-- Voci che si rincorrono, incontri sempre più frequenti e un’operazione che si fa via via sempre più concreta. Ormai non ci sono più dubbi, Cristiano Ronaldo e la Juventus si vogliono, con il portoghese che ha comunicato al Real Madrid di non voler più ...

L'agente Mendes : "Ronaldo via dal Real? Una nuova sfida". La Juve spera : Se se ne andrà, sarà comunque eternamente grato al club, al presidente, ai dirigenti, allo staff medico, ai dipendente della società, ai tifosi e a tutti i madridisti in giro per il mondo". Gasport

Cristiano Ronaldo - la Juve ha pronta l'offerta. CR7 conferma : via dal Real Madrid : Ore che passano e fiducia che aumenta, in casa Juventus, relativamente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Al momento la dirigenza bianconera attende soltanto l'ok da Jorge Mendes per la cifra di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "Via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Bomba dalla Spagna : “la Juventus su Ronaldo : offerti 120 milioni - trattativa avviata” : Marca, il principale giornale spagnolo, oggi ha questo titolo in primissima pagina: “La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo“. “Il club campione d’Italia ha avviato la trattativa, offerti 4 anni di contratto e 120 milioni di euro al Real da subito, si tratta con CR7″, aggiunge il giornale. Ronaldo, inoltre, avrebbe garantito alla Juventus che ci potrà essere dal Real Madrid un sconto sulla sua clausola ...

'Barcellona - Digne via? In pole c'è la Juventus' : BARCELLONA , Spagna, - Nella Roma ha fatto benissimo tanto da meritarsi il Barcellona . Conosce l'Italia e un giorno potrebbe tornarci, intanto, secondo il 'Mundo Deportivo', Lucas Digne tiene in ...