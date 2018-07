Iran | arrestata ragazza che ballava senza velo su Instagram

In Iran è stata arrestata una donna per avere pubblicato su Instagram dei video che la mostrano mentre balla : In Iran sono state arrestate diverse persone per avere pubblicato su Instagram dei video che violano le rigide regole imposte dal regime. Tra loro c’è anche una donna, Maedeh Hojabri, che ha più di mezzo milione di followers su Instagram The post In Iran è stata arrestata una donna per avere pubblicato su Instagram dei video che la mostrano mentre balla appeared first on Il Post.

Bruxelles - arrestata coppia Iraniana : progettava un attentato in Francia : Una coppia belga, di origine iraniana, è stata fermata lo scorso sabato nel distretto a Bruxelles di Woluwe-Saint-Pierre con l’accusa di aver pianificato un attentato terroristico. Secondo quanto fa sapere l’antiterrorismo, la coppia è stata trovata in possesso di materiale per la fabbricazione di bombe: 500 grammi di esplosivo TATP e un detonatore. L’obiettivo dell’attentato sarebbe stata la manifestazione organizzata ...