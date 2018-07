Io | l' ultima annunciatrice | ora mi rilancio con un pizzico d' ironia

ilgiornale

(Di lunedì 9 luglio 2018) "Oddio, ora su di me leggo solo articoli che sembrano coccodrilli, ma io mica sparisco", dice Emanuela Folliero dopo aver annunciato, ben 28 anni dopo la prima volta, i programmi su Retequattro. Con lei si estingue la (una volta ricercatissima) categoria dell'tv. Italia Uno ne fa a meno dal 2002, Canale 5 dal 2005 e la Rai dal 2016. Ora anche la regina delle annunciatrici, il volto radioso che per decenni ha annunciato i Filmissimi, volta pagina. Nell'ultimo annuncio ha augurato ai telespettatori "una felice notte, un'estate meravigliosa e una vita piena di gioia". Stop. Ora si riparte.Come, signora Folliero?"Intanto ho un contratto appena firmato in esclusiva con Mediaset. E ho alcuni progetti".Quali?"C'è un format sul benessere praticamente già pronto. Poi sono d'accordo con la rete che ci rivedremo a settembre per trovare altre soluzioni".Ma a questa soluzione come si è ...