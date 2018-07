Investito da un treno a Legnano | muore 19enne FOTO

Uomo Investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Ventimiglia : Un Uomo è morto investito da un treno, verso le 8, in zona Nervia, a Ventimiglia, poco prima dell'ingresso allo scalo ferroviario internazionale. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con la ...

Roma - 29enne Investito da treno : piede amputato : si pensa ad un tentato suicidio : Un ragazzo di 29 anni è stato investito da un treno all'altezza della stazione Casilina a Roma. E' accaduto intorno alle 5 del mattino. Sul posto vigili del fuoco e polfer. Il ragazzo ha subito l'...

Venezia - attraversa mentre passa il treno e muore Investito : Tragedia a Preganziol , Venezia, sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia , dove ha perso la vita Francesco Zorzetto, 49 anni, noto ristoratore a Venezia , dove per anni ha gestito La Cantina in Strada ...

Monza : morto uomo Investito da treno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – E’ deceduto l’uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo.Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l’uomo steso sui binari e di non aver fatto in tempo a bloccare il convoglio. Gli agenti stanno compiendo ulteriori accertamenti. ...

Monza : attraversa binari e viene Investito da treno - traffico in tilt : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Un uomo è stato investito da un treno in transito della linea Milano-Lecco mentre attraversava un passaggio a livello a Monza, poco prima delle 6 di stamattina. Il traffico ferroviario è stato sospeso per circa un'ora e mezza, con l'attivazione di bus sostitutivi e al mo