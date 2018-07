Intesa-San Paolo | ' Assunzioni al Sud | a settembre iniziativa a Napoli'

Sanità : Intesa Sp apre asilo nido nel reparto oncoematologia pediatrica Padova (3) : (AdnKronos) - Il Programma educativo interviene sull’unica fascia di età (0-36 mesi) non ancora coperta da un progetto pubblico dedicato e attua un’iniziativa di sussidiarietà circolare ad alto impatto sociale. L’esperienza, avviata già a Torino, Napoli e Monza, ha registrato significativi risultati

Sanità : Intesa Sp apre asilo nido nel reparto oncoematologia pediatrica Padova (2) : (AdnKronos) – La fascia di età sino ai 36 mesi è infatti molto delicata perché in questo periodo il bambino acquisisce competenze e abilità importanti su tutti i piani, da quello motorio a quello cognitivo e affettivo-relazionale. La malattia, le pesanti cure e la lungodegenza interrompono questo processo, causando nei bambini isolamento sociale e psicologico.Per consentire ai bambini di proseguire il loro percorso educativo anche ...

Sanità : Intesa Sp apre asilo nido nel reparto oncoematologia pediatrica Padova (3) : (AdnKronos) – Il Programma educativo interviene sull’unica fascia di età (0-36 mesi) non ancora coperta da un progetto pubblico dedicato e attua un’iniziativa di sussidiarietà circolare ad alto impatto sociale.L’esperienza, avviata già a Torino, Napoli e Monza, ha registrato significativi risultati: dall’attivazione il 100% dei bambini lungodegenti negli Ospedali partner è stato iscritto al servizio nido che ...

Sanità : Intesa Sp apre asilo nido nel reparto oncoematologia pediatrica Padova : Padova, 9 lug. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo ha inaugurato oggi a Padova l’asilo nido per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’apertura dell’asilo nido rientra nel Programma Educativo Intesa Sanpaolo per bambini lungodegenti, grazie al quale la Banca offre gratuitamente servizi di asilo nido ai bambini sino a 36 mesi, lungodegenti presso i Reparti di ...

Intesa Sanpaolo promuove la lirica italiana : oggi a Central Park "Opera italiana is in the Air" : Intesa Sanpaolo sostiene il concerto “Opera italiana is in the Air”, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà oggi al Central Park di New York; un evento gratuito...

Le filiali Intesa Sanpaolo diventano "Banca Assicurazione" : Rinnovamento in programma per tutte le filiali retail del Gruppo Intesa Sanpaolo: a partire dai prossimi giorni ed entro il mese di ottobre, cominciando dalle città principali per poi raggiungere anche le località...

Intesa Sanpaolo è banca assicurazione : entro ottobre nuovo nome alle filiali : ... su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un'opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia'.

Intesa Sanpaolo : naming Banca Assicurazione in tutte filiali retail. Barrese : rispondiamo a bisogno protezione delle famiglie : ... su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un'opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia", ...

Intesa Sanpaolo ed Enel insieme per l'innovazione delle Pmi con il supporto ad Aton : Aton ha siglato una partnership per l’offerta, tutta italiana, di batterie integrate con fotovoltaico per clienti residenziali, a prezzi competitivi. Grazie a questo accordo i pannelli solari si trasformano in una risorsa...

Intesa Sanpaolo a Londra per promuovere il Fashion Tech : 'L`Italia è sinonimo di lifestyle di alta qualità nel mondo, il sistema moda è un settore trainante della nostra economia e la tecnologia vi gioca un ruolo decisivo su più fronti ha affermato ...

Intesa Sanpaolo : al via i piani di sviluppo nel settore assicurativo : Intesa Sanpaolo nel corso di 'Obiettivo protezione' lancia i suoi piani di sviluppo nel settore assicurativo danni. 'Lanciamo l'iniziativa, presente nel nostro Piano d'Impresa 2018-2021 , con la quale ...