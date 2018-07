Inter | Vrsaljko obiettivo concreto | 25 milioni la richiesta dell’Atletico Madrid

Vrsaljko all'Inter?/ Il rinnovo di Griezmann potrebbe spingerlo in nerazzurro : Continua la caccia dell'Inter al terzino destro, il croato Vrsaljko sembra il nome in pole per regalare a Spalletti l'ennesimo rinforzo di un mercato vissuto da protagonista(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:41:00 GMT)

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Freccia Vrsaljko in pole per l'Inter : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Inter: ufficiale Politano Ufficiale De Vrij fino al 2023 Tutto sull'Inter

Inter - dopo Politano caccia al terzino : l'Atletico Madrid dice no al prestito per Vrsaljko : L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto di Matteo Politano dal Sassuolo. L'accordo è arrivato nella serata di ieri sulla base di un prestito oneroso da sette milioni di euro più il cartellino di Odgaard, valutato cinque milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a venti milioni. Il giocatore dovrebbe sostenere domani le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo leghera' alla societa' nerazzurra per i prossimi cinque ...

Calciomercato Inter : Vrsaljko - Malcom e Carvalho fra gli obiettivi del club (RUMORS) : L'Inter sta cercando, con ogni mezzo a sua disposizione, di rispettare i paletti imposti dall'Uefa con il Fair Play Finanziario. Per farlo, deve essere pareggiato il bilancio entro il 30 di giugno, obiettivo tutt'altro che irraggiungibile. Detto ciò, Luciano Spalletti e Piero Ausilio continuano a fare 'razzie' sul mercato [VIDEO] e l'acquisto di Matteo Politano lo dimostra. Un'affare da 20 milioni complessivi più il cartellino di Odgaard che è ...

Inter - i possibili obiettivi per la fascia : Florenzi - Vrsaljko e Zappacosta i nomi in pole : In casa Inter l'obiettivo principale in questo momento è sicuramente chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. La societa' nerazzurra, però, sta pensando anche come rinforzare la rosa [VIDEO] a disposizione di Luciano Spalletti, andando a puntellare quei reparti ancora scoperti. Inter, per la fascia si pensa a Vrsaljko E uno di questi reparti è sicuramente quello ...

Vrsaljko all’Inter?/ I nerazzurri lo chiedono all’Atletico Madrid - ma c’è distanza tra le parti : Vrsaljko all'Inter? I nerazzurri non si accontentano e chiedono il terzino all'Atletico Madrid. L'affare si annuncia in salita: c'è distanza tra le parti, formula incerta.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Calciomercato Inter - contatti con l’Atletico Madrid : chiesto l’esterno croato Vrsaljko : Il club nerazzurro ha chiesto l’ex esterno croato all’Atletico Madrid, non convinto però dalla formula proposta dall’Inter Colpi, trattative e retroscena. Il mercato dell’Inter prosegue, regalando ogni giorno sempre nuove emozioni. L’ultima si chiama Sime Vrsaljko, ex giocatore del Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno incontrato a pranzo il direttore sportivo dei colchoneros, chiedendo ...

Inter - chiesto Vrsaljko all'Atletico Madrid : primo no al prestito : L'Inter non si ferma e continua la sua opera di rafforzamento della rosa, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione. Da poco ufficializzati Nainggolan e il giovane Bastoni, i ...