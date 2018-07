Inter | tre nomi per il centrocampo e cessioni per far spazio in rosa | tutti i dettagli

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018)molto attiva sul mercato, con alcuni calciatori con la valigia in mano ed altri in procinto di firmare con il club nerazzurro “L’continua a propormi Eder per Praet, ma io sono contrario alle minestre riscaldate. Parte soltanto se pagano la clausola”. Parole e musica di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il calciomercato dell’gira proprio intorno a due nodi che il patron doriano ha sintetizzato in una frase. Da un lato c’è la ricerca attenta ad un centrocampista che serve come il pane a Spalletti, dall’altro la necessità di sfoltire unatroppo ampia al momento. Come detto, serve un innesto in mediana ed oltre al sopracitato Praet, vi sono due piste gradite all’. La prima, ben nota, è quella legata a Dembelè del Tottenham, calciatoreessato a volare in Cina, forse dopo qualche altra stagione ad alti livelli. Oggi è ...