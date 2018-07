Inter | Icardi si toglie dal mercato | Questa squadra è una famiglia

Serie A Inter - Icardi : «Siamo pronti per ripartire» : ... Ringrazio i tifosi allo stadio, in trasferta, che ci guardano da casa e da tutto il mondo, devo ringraziarli per la loro passione per l'Inter: noi la percepiamo e sappiamo di dover fare bene per ...

Morata all'Inter?/ Ultime notizie : possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da CR7... : Morata all'Inter? Ultime notizie: Alvaro possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo... I possibili intrecci di questo scenario(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...

Inter - oggi il raduno alla Pinetina : Icardi pilastro del progetto : L'Inter si rimette in moto. I nerazzurri cominciano oggi la nuova stagione nel ritiro casalingo di Appiano Gentile e sabato sera saranno già in campo nel primo test contro il Lugano , in casa della ...

Inter - Icardi pronto a rinnovare : Maurito vuole restare a Milano, pronto il rinnovo a 7 milioni di euro. Intanto gli abbonati volano a quota 20mila

Inter - Lautaro Martinez : 'Io e Icardi complementari - faremo bene insieme' : Atterrato nel pomeriggio a Milano Lautaro Martinez , neo acquisto dell' Inter , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Fox Sport : 'Devo ringraziare tutto il Racing , i miei compagni, tutti gli allenatori che mi hanno allenato: grazie a loro oggi ho la possibilità di giocare in Europa, che è il sogno che avevo sin da ...

Inter - Icardi e Wanda Nara scatenati in discoteca [VIDEO] : Sono in corso i Mondiali in Russia, non è stato convocato l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, percorso deludente per l’Argentina che è stata già eliminata. Relax dunque per il calciatore argentino che si prepara per l’inizio della nuova stagione con la maglia nerazzurra con l’obiettivo di essere protagonista in campionato e Champions League. Nel frattempo si scatena con la bella moglie Wanda Nara, nelle ...

Inter - Icardi tratta il rinnovo e spunta un gesto da vero capitano : L'Inter è stata sicuramente, insieme alla Roma, la societa' più attiva sul mercato. Oltre alla necessita' di vendere per realizzare quarantacinque milioni di euro di plusvalenze, infatti, la societa' nerazzurra ha concluso ben cinque nuovi acquisti. Sono arrivati Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah a parametro zero dopo essere andati in scadenza di contratto con Lazio e Juventus, Lautaro Martinez per venti milioni di euro dal Racing Avellaneda, ...

L'Inter e la paura di perdere Icardi : missione rinnovo - Wanda chiede 8 milioni (RUMORS) : L'Inter e il ds Ausilio stanno pensando, probabilmente notte e giorno, al rinnovo contrattuale di Mauro Icardi. La prossima settimana, quella che comincera' il 9 luglio, sara' decisiva per conoscere il futuro del marito di Wanda Nara. Inoltre, proprio il 9 luglio comincera' ufficialmente il ritiro delL'Inter ad Appiano Gentile. La squadra è gia' ampiamente stata rinforzata, ma l'ad Antonello ha tenuto a precisare che i nerazzurri vogliono ...

Lautaro Martinez all'Inter/ Contratto di 5 anni : giocherà con Icardi o... lo sostituirà? : Lautaro Martinez all'Inter, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:13:00 GMT)

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Formazione Inter 2018/19 : Sky ipotizza un 4-2-3-1 con Malcom dietro ad Icardi : L'Inter può considerasi una delle assolute protagoniste dell'attuale sessione di Calciomercato. Fra operazioni in entrata e cessioni concluse, il team guidato da Luciano Spalletti è riuscito a chiudere in pareggio il bilancio e nello stesso tempo ha dunque rispettato i paletti imposti dall'Uefa. Nonostante tutte le limitazioni del caso, l'Inter ha concluso ben 5 operazioni in entrata, per una Formazione quasi gia' perfetta almeno stando al ...