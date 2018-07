Inter | Dembelé a una condizione

Inter - ecco la data chiave per Dembelé : Secondo La Gazzetta dello Sport , l 'Inter attende venerdì prossimo - data di chiusura del mercato cinese - per capire i sviluppi della vicenda legata al futuro di Mousa Dembelé , centrocampista del Tottenham . Se non ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Milan - Bonucci nel mirino del Psg Inter - a centrocampo ritorno su Dembelé : Se da un lato Marco Fassone assicura che dopo Reina e Strinic - ufficializzati lunedì - oltre ad Halilovic che arriverà a zero dall'Amburgo a cui andrà una percentuale di futura rivendita, giungeranno ...

Calciomercato Inter - Dembelè prima scelta a centrocampo : MILANO - Mousa Dembelè è il profilo che l' Inter considera ideale per il suo centrocampo: il belga del Tottenham è il preferito di Spalletti . I contatti con gli Spurs e l'entourage del giocatore sono ...

Inter scatenata pigliatutto : Spalletti aspetta Dembélé : Tra le società più attive c'è stata sicuramente l'Inter, che ha visto coincidere il ritorno in Champions con l'uscita dal tunnel del fair play finanziario. Il d.s. Ausilio si è superato per completare ...

Calciomercato Inter - Dembele-Carvalho al bivio : Calciomercato Inter, offerta per William Carvalho Parallelamente, scrive il 'Corriere dello Sport', va avanti il pressing per William Carvalho , altra pista calda per il centrocampo nerazzurro. La ...

Inter - si complica Dembelè : parte l’assalto a William Carvalho : William Carvalho piace eccome a Spalletti ed Ausilio, il calciatore dello Sporting de Portugal potrebbe cambiare maglia in estate dopo quanto accaduto nello scorso anno La trattativa per Dembelè va a rilento, allora l’Inter ha deciso di cambiare obiettivo. Il club nerazzurro è stato piacevolmente colpito dalle prestazioni di William Carvalho ai Mondiali russi, con la maglia del Portogallo. Non un calciatore che ruba l’occhio, ma una ...

Calciomercato Inter - non solo Dembele : sondato William Carvalho dello Sporting : Nainggolan, ma non solo. L'Inter continua a correre sul mercato e, ormai conclusa la trattativa per il centrocampista della Roma, è pronta a piazzare un altro colpo per la mediana. L'obiettivo ...

Dembélé tra Cina e Inter. Napoli - Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu : Radja Nainggolan , prossimo rinforzo dell'Inter, potrebbe riabbracciare a Milano un suo connazionale: Mousa Dembélé del Tottenham. Nel suo nuovo centrocampo, Luciano Spalletti vorrebbe infatti anche ...

Inter - è fatta per Nainggolan - tentativo per Dembélé : come cambia l'undici di Spalletti : Ormai ci siamo: Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa, partita due settimane fa, sembra vicina alla definitiva fumata bianca, con le due società che hanno trovato l'accordo sia sulla valutazione del centrocampista belga, sia sull'inserimento delle due contropartite tecniche. L'Inter verserà nelle casse della Roma una cifra intorno ai ventiquattro milioni di euro più i cartellini del giovane centrocampista della ...

Inter - è fatta per Nainggolan. E Dembélé si avvicina : Radja Nainggolan è dell'Inter e chiama l'altro belga Mousa Dembélé: i nerazzurri non fanno nemmeno in tempo ad accogliere il quarto acquisto che hanno già la strada spianata al quinto. Ieri Roma e ...

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Dembele all'Inter/ La proposta "cinese" di Suning piace al belga : si avvicina ai nerazzurri? : Dembele all'Inter, la proposta "cinese" di Suning piace al belga: si avvicina ai nerazzurri? Le mosse per arrivare al centrocampista del Tottenham, seguito in Cina(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:59:00 GMT)