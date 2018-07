Integratori alimentari | perché alcuni di questi prodotti disintegrano salute e organismo

liberoquotidiano

: La spaventosa minaccia nascosta dietro alla comune 'pillolina' che tutti abbiamo preso una volta nella vita (e che,… - Libero_official : La spaventosa minaccia nascosta dietro alla comune 'pillolina' che tutti abbiamo preso una volta nella vita (e che,… - cercavoronapoli : Ricerca ISF Specialist Napoli - valll171 : Ogni momento è buono condividere con gli amici informazioni utili e Guadagnare Potrai Guadagnare su ogni vendita p… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Chi di voi non ha mai ingoiato una pillola di integratore alimentare per superare la stanchezza, diminuire la fatica, per tonificare i muscoli, per la cellulite, per la ritenzione idrica, per compensare un deficit, per il colesterolo o per dimagrire? In Italia sono 32 milioni i consumatori di integr