Insomniac Games | abbiamo la responsabilità di realizzare un' esperienza di

Ratchet & Clank per PS4 è il gioco di maggior successo di Insomniac Games : Insomniac Games sta attualmente lavorando al prossimo Spider-Man per PS4, che sembra superlativo e, a causa della popolarità mondiale del personaggio, potrebbe diventare uno dei giochi di maggior successo mai prodotti da Sony e, forse, quello di maggior successo tra quelli sviluppati da Insomniac.Fino a quel momento, tuttavia, sembra che il gioco di maggior successo dello sviluppatore sarà il remake di Ratchet and Clank, pubblicato su PS4.Come ...

Spider-Man : Insomniac Games ha già apportato altre migliorie al gioco dopo la presentazione dell'E3 2018 : Stando a quanto riportato da Wccftech, in casa Insomniac Games di certo non si stanno adagiando sugli allori con il loro Spider-Man. L'atteso titolo è stato uno dei protagonisti nel corso della conferenza E3 2018 di Sony e, al momento, lo sviluppo sta procedendo con l'aggiunta di altre migliorie a poca distanza dalla conclusione dell'E3.Sul suo profilo Twitter, il direttore creativo di Insomniac Games, Bryan Intihar, ha rivelato che l'ultima ...

Insomniac Games torna a mostrare il gameplay di Spider-Man : Insomniac Games ha ospitato una delle sue periodiche dirette live su Twitch e questa volta ha messo in mostra il suo atteso open-world Spider-Man.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori hanno presentato la demo disponibile allo show floor dell'E3 2018, tra cui un sacco di "oscillazioni" e la lotta contro Electro.Possiamo vedere anche molte sfide e un bel po' di gameplay che il team di sviluppo non è riuscito a mostrare con il tempo limitato ...

Insomniac Games ci porta nella realtà virtuale con Stormland : Insomniac Games è lieta di annunciare l’arrivo di un nuova esperienza videoludica in realtà virtuale per Oculus Rift, si tratta di Stormland, un open world in prima persona con elementi tipici di uno sparatutto e interattività con l’ambiente. Stormland: La nuova esperienza in VR di Insomniac Games Stormland catapulterà il giocatore in ambientazioni post-apocalittiche nei panni di un androide, il ...