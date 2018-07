Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

Infortuni : potava alberi su strada provinciale Cinisi - operaio in gravi condizioni : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Incidente sul lavoro su una strada provinciale di Cinisi (Palermo). Un operaio di 40 anni, S.C., dipendente della ex provincia, è rimasto gravemente ferito mentre, insieme ad altri, stavo svolgendo un lavoro di potatura di alcuni rami che invadevano la strada. L'uomo è

Infortuni : Verona - lastra di cemento schiaccia operaio : Verona, 21 giu. (AdnKronos) - È deceduto sul colpo un operaio nato a Delianuova (Rc) , residente a Villafranca di Verona, mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). È stato colpito da una lastra di cemento, e non c'è stato nulla da fare da parte de

Infortuni : Milano - operaio si ferisce alla mano con un trapano : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Infortunio sul lavoro in una ditta di Assago, alle porte di Milano. Un operaio di 36 anni si è ferito ad una mano con un trapano mentre lavorava alla costruzione di stampi per materie plastiche. L'incidente è avvenuto alle 7.45 di stamattina. Sul posto sono intervenuti

Infortuni : sindacati Veneto - cittadinanza onoraria a famiglia operaio morto : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Siamo profondamente addolorati per il drammatico esito dell’Infortunio sul lavoro che ha colpito questo giovane lavoratore di origine moldava ed esprimiamo la nostra totale vicinanza alla sua famiglia. Nei giorni scorsi, d’intesa con il Sindaco di Padova, Sergio Giordani e con il sindaco di Cadoneghe, Michele Schiavo, abbiamo inviato una lettera al Presidente Mattarella perchè a Sergiu e a ...

Infortuni : vescovo Padova - vicinanza a famiglia operaio morto : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Esprimo la mia più partecipe vicinanza, accompagnata dalla preghiera, alla famiglia di Sergiu Todita”, così il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, raggiunto dalla notizia della morte di uno dei lavoratori delle Acciaierie Venete coinvolti nell’incidente dello scorso 13 maggio.“In queste settimane personalmente e come Chiesa di Padova abbiamo pregato per questi lavoratori e per le ...

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fisiche. Oggi la morte di Sergiu Todita, ricoverato a Cesena in seguito all’incidente drammatico delle Acciaierie Venete di Padova. ...

Infortuni : crolla impalcatura - ferito operaio a Palermo (2) : (AdnKronos) - Si trova ancora al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo l'operaio rimasto ferito stamani nel crollo di un'impalcatura in via Domenico Lo Faso. L'uomo, F.E.L., che ha 27 anni e non 40 come riferito inizialmente dagli uomini della Polizia municipale, ha riportato un traum

Infortuni : crolla impalcatura - ferito operaio a Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Infortunio sul lavoro a Palermo. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura in via Domenico Lo Faso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due operai stavano lavorando su un’impalcatura quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha ceduto. Il 40enne ha fatto un volo di 5 metri, immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza ...

