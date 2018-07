Infiniti - Sospeso il progetto di una compatta di lusso con la Mercedes

quattroruote

: RT @TurismoVeneto: A #Pellestrina il genio creativo dell’uomo trova spazio tra aria e acqua, pensiero e realtà. Colori e vita si cristalliz… - Massimoguerrera : RT @TurismoVeneto: A #Pellestrina il genio creativo dell’uomo trova spazio tra aria e acqua, pensiero e realtà. Colori e vita si cristalliz… - Togand : RT @TurismoVeneto: A #Pellestrina il genio creativo dell’uomo trova spazio tra aria e acqua, pensiero e realtà. Colori e vita si cristalliz… - elisa_manfrin : RT @TurismoVeneto: A #Pellestrina il genio creativo dell’uomo trova spazio tra aria e acqua, pensiero e realtà. Colori e vita si cristalliz… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) L'Alleanza Renault-Nissan e il gruppo Daimler avrebberoildi un modello compatto diche avrebbe dovuto essere prodotto nella fabbrica messicana di Aguascalientes., collaborazione confermata. Il Gruppo franco-giapponese aveva scelto il marchioper questo, ma i profondi mutamenti del mercato avrebbero portato a questa drastica decisione. La notizia è stata diffusa dalla testata Nikkan Kogyo e non è stata ancora confermata ufficialmente: la decisione non modifica comunque i rapporti tra i due gruppi, che continuano a collaborare su più fronti. I clienti guardano altrove. Tra i motivi che avrebbero portato alla fine prematura dell'inedito modello ci sarebbero sia la sempre maggior predilezione dei clienti verso i suv, sia l'attuale situazione politica: la produzione in Messico avrebbe infatti potuto essere penalizzata dalla ...