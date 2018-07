Incidente sfiorato alla rotonda | la clamorosa e folle reazione dell’automobilista VIDEO

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Una donna francese appena trasferita in Gran Bretagna è stata protagonista di una brutale aggressione Spesso guidare provoca forti stress che possono sfociare in reazioni violente e poco giustificabili, proprio come successo recentemente in Gran Bretagna dove una donna francese è stata aggredita mentre si trovava a bordo della propria automobile. La donna – trasferitasi al di la della manica da appena due settimane – mentre si trovava al volante della propria vettura non aveva dato la precedenza ad un’altra auto nei pressi di una. A quel punto, l’altro automobilista è sceso dal proprio veicolo decisamente arrabbiato e si è diretto verso la donna che spaventata si è barricata nella vettura. Dopo aver inveito, preso a calci l’automobile e tirato una tazza di caffè sul parabrezza e tornato sulla sua auto come niente fosse. Tutta la scena, avvenuta nella cittadina di ...