Incidente a Palazzo Reale | muore operaio

(Di lunedì 9 luglio 2018) Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Undi 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di, a Milano.L’è avvenuto intorno alle 11.45. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo dopo aver fatto un volo di oltre tre metri. Subito è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha trasferito in codice rosso al Policlinico, ma l’uomo è deceduto poco dopo.La vittima era impegnata nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma adal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool ...