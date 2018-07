Incidente a Palazzo Reale - muore operaio : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’Incidente è avvenuto intorno alle 11.45. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo dopo ...