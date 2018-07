In Onda con Telese e Parenzo su La7

Una Voce per Padre Pio 2018 stasera in secOnda serata su Rai1. Gli ospiti : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino, fervente cattolico, deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda stasera, retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), ...

SecOnda galleria autostradale Gottardo : 14 opposizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Egitto - denuncia molestie in un video facebook : turista cOndannata a 8 anni di carcere : La 24enne libanese Mona el-Mazboh aveva denunciato sui social di essere stata molestata continuamente in strada. Arrestata e condanna alla massima pena per aver deliberatamente diffuso false notizie che creano allarme sociale oltre ad aver vilipeso la religione.Continua a leggere

Eurozona : Draghi - fOndamentali economia rimangono solidi nonostante rallentamento a inizio anno : "L'economia dell'area dell'euro è cresciuta dello 0,4% durante il primo trimestre del 2018, segnando cinque anni di espansione economica continua. I fondamentali economici sottostanti rimangono solidi, ...

"Musica e parole" - al via la secOnda edizione 2018 : 'Musica e Parole' ospiterà anche l'allegria dei fumetti e del mondo fantasy nelle date del 19 e 31 luglio, chiudendo la rassegna con il libro sulla Cattolica di Stilo il 2 agosto. Il 31 agosto sarà ...

Nuova Ondata di aggiornamenti per 7 smartphone Huawei e Honor in Cina : EMUI 8.0 con Oreo per tutti : Ci riferiamo in particolare a Huawei P9 e P9 Plus , i modelli di punta del produttore cinese per il 2016, recentemente saliti agli onori della cronaca a causa dell'annuncio circa la definitiva ...

Confermata la cOndanna all'ergastolo a Raimondo Caputo per gli abusi alla piccola Fortuna Loffredo : La terza Corte d'Assise di Appello di Napoli, presidente Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado circa un anno fa: Raimondo Caputo, detto Titò, è ritenuto colpevole di avere abusato della piccola Fortuna Loffredo e per averla scaraventata dal terrazzo dell'ottavo piano quando lei si ribellò all'ennesima aggressione nel Parco Iacp di Caivano (Napoli), il 24 giugno 2014.Confermati ...

HOnda CB 650 F - non la chiamate Hornet - nuovo stile e contenuti per la Naked : La nuova CB 650 F è la interpretazione più moderna e tecnologicamente avanzata (per un modello di gamma media) che “Mamma Honda” ha sviluppato per i motociclisti del nuovo millennio. Una moto che guarda ai contenuti e alla sicurezza e limita le prestazioni, puntando sul confort, la tenuta di strada, la frenata e a tutto ciò associa una tecnologia di ultima generazione per materiali e design. Moto moderna che bada al sodo. Un design ...

Palumbo : ennesimo consigliere a Raggi mentre città sprofOnda : Roma – “Un nuovo consulente, l’ennesimo consigliere della Raggi. Un altro maxi contratto che sfiora i 90mila euro l’anno. Altro giro, altro guru per sostenere la giunta che annaspa. La citta’ affonda ma due soldi per le consulenze si rimediano sempre”. Cosi’, in una nota, il consigliere comunale Pd Marco Palumbo, in merito alla nomina di Lorenzo Foti a “finalizzatore delle attivita’ di ...

SOndaggio - Tg1 : gli elettori di sinistra preferiscono il telegiornale della prima rete Rai : Un documento riservato di dieci pagine sta creando un piccolo terremoto in Rai. È il Sondaggio settimanale realizzato dal Consorzio Opinio Italia per conto dei dirigenti dell'emittente pubblica. Lo ...

LaPresse lancia Awe - agenzia economico-finanziaria. Durante : la specializzazione è fOndamentale : ... dichiara il presidente ed editore di LaPresse Marco Durante, "in quest'ottica LaPresse continua con il suo ruolo di agenzia di stampa generalista con i flussi testuali di politica, cronaca, sport e ...

A 79 anni cOndannato per minacce razziste e botte a un commesso : 'Ti faccio tornare al tuo Paese in una bara'. L'imputato in aula: 'Volevo chiedesse scusa a mia moglie'

SOndaGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s ‘senza’ opposizioni : Berlusconi al 10% - Pd al 19% e Sinistra al 4% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto. gli elettori dem bocciano il Fronte Repubblicano di Calenda dopo il caos Pd con Renzi e Martina(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Eni - secOnda scoperta a olio nel Bacino del Faghur : seconda scoperta a olio leggero di Eni nel deserto occidentale egiziano, in particolare nel prospetto esplorativo B1-X situato nel permesso di South West Meleiha, circa 130 chilometri a Nord dell'oasi ...