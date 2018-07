In Lombardia nel 2019 bando per i taser

Maltempo in Lombardia - tromba d'aria nel Milanese. FOTO : Maltempo in Lombardia, tromba d'aria nel Milanese. FOTO Secondo le prime informazioni non si sono registrati danni gravi a persone o cose. Nella notte è esondato anche il fiume Seveso, poi tornato sotto la soglia di guardia intorno alle 6.15 - IL METEO Parole chiave: ...

Lombardia : Fermi entra nel comitato europeo Regioni (2) : (AdnKronos) – Fermi era già stato nominato lo scorso 22 giugno anche coordinatore del gruppo di lavoro incaricato, in seno alla conferenza italiana dei presidenti delle assemblee legislative e delle Province autonome, di monitorare l’attuazione del regionalismo differenziato. Il comitato delle Regioni è un organo dell’Unione europea, rappresenta gli enti regionali e locali d’Europa ed è composto da rappresentanti ...

Lombardia : Fermi entra nel comitato europeo Regioni : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi è stato nominato nuovo componente del comitato europeo delle Regioni (CdR), l’organismo che a Bruxelles rappresenta gli enti regionali e locali dei 28 Stati membri dell’Unione europea. Dopo le elezioni nazionali, regionali e amministrative che si sono succedute in questa primavera, il Consiglio dell’Unione europea, su ...

Lombardia - uomo recuperato nel Naviglio dai Vigili del Fuoco : è gravissimo : Un uomo tra i 40 e i 50 anni e’ stato recuperato dai Vigili del Fuoco in gravissime condizioni dalle acque del Naviglio Grande nei pressi di Bernate Ticino, nel milanese e, dopo essere stato sottoposto alle manovre di rianimazione dai soccorritori del 118, e’ stato trasportato all’ospedale di Magenta. Da quanto e’ stato riferito l’uomo, di cui non si consoce l’identita’, poco prima delle 18 e’ ...

Meteo : in Lombardia temporali in arrivo nella notte : In Lombardia persiste un tempo stabile e ben soleggiato in Pianura, debolmente instabile sui rilievi, con temperature massime oltre i 30 gradi, superiori alla norma del periodo. Tuttavia, nel corso della prossima notte, un fronte proveniente da nord porterà con sé temporali e un graduale ricambio della massa d’aria nel corso della giornata di domani, con temperature in calo tendenti a riportarsi nella norma. Queste le previsioni Meteo di ...

Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo. Imbarazzo nella Santa Sede per l'uscita a TeleLombardia : Questa sera c'è stato il primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : grandine nell’Oltrepo - danni al 70% delle vigne : Campi allagati in provincia di Brescia e vigne devastate nel Pavese a causa di nubifragi e grandine che ieri hanno investito la Lombardia. Gli effetti più gravi – spiega Coldiretti Lombardia – in base alle prime stime, si sono registrati nell’Oltrepo Pavese, dove nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio hanno pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, mentre in Valle Sabbia si sono verificati allagamenti di campi e aziende ...

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue (2) : (AdnKronos) - Nell’industria la produzione, in espansione dal 2013, è cresciuta del 3,7%, accelerando rispetto al 2016. Gli investimenti hanno registrando una crescita del 4,8%. Le imprese hanno usufruito delle agevolazioni fiscali sugli investimenti, in particolare del super-ammortamento, a cui ha

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - La Lombardia continua a crescere, ma non abbastanza da recuperare il divario con i 'rivali' europei. A trainare i risultati positivi delle imprese è in particolare l'export che ha ripercussioni anche sul fronte del lavoro: scende il tasso di disoccupazione, ma i nuovi c

Amministrative - alle ore 19 affluenza nel Lazio al 46 - 11% e del 41 - 39% in Lombardia : Stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale, nel Lazio alle 19 la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne è pari al 46,11%. alle ore 12 era del 20,82%. In Lombardia alle 19 la ...

Meteo Lombardia : sole nel fine settimana - lunedì tornano le nuvole : Sulla Lombardia è previsto tempo stabile e temperature estive per tutto il fine settimana. Da lunedì cominceranno ad affluire nuovamente correnti più umide con probabili rovesci e temporali specie a ridosso dei rilievi alpini e prealpini; temperature massime in calo da martedì, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale. Domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve rialzo tra 17-20 ...

Trapianti : in Lombardia 844 interventi nel 2017 - record in Italia : “Nel 2017 sono stati eseguiti in Italia 3.921 Trapianti di organi, di cui 844 in Lombardia, il numero maggiore in assoluto. Nel confronto sul numero di Trapianti per milione di abitanti, la nostra è tra le regioni più attive”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del convegno ‘Curare l’organo isolato prima del trapianto: progetti innovativi nella perfusione ossigenata ...